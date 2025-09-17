< sekcia Šport
Juventus dokázal proti Dortmundu nemožné, žiaril striedajúci Vlahovič
Lloyd Kelly zachránil pre „Juve“ bod v záverečných sekundách divokého stretnutia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Turín 17. septembra (TASR) - Juventus Turín dokázal v utorok nemožné, keď sa talianskemu klubu podarilo v nadstavenom čase zmazať dvojgólové manko a v strhujúcom zápase futbalovej Ligy majstrov s Borussiou Dortmund remizoval 4:4. Lloyd Kelly zachránil pre „Juve“ bod v záverečných sekundách divokého stretnutia, keď hlavičkou zužitkoval presný center Dušana Vlahoviča a vyvolal šialenstvo na tribúnach.
Zápas sa naplno rozprúdil až po zmene strán. Ako prvý rozvlnil sieť Karim Adeyemi po rýchlej prihrávke Serhoua Guirassyho. Jeho tím začal zvyšovať tlak a postupne odpovedali aj domáci. V 63. minúte vyrovnal Kenan Yildiz výstavnou obaľovačkou, no vzápätí vrátil hosťom vedenie Felix Nmecha strelou z prvej spoza šestnástky. Striedajúci Vlahovič o dve minúty neskôr opäť vyrovnal, keď si s istotou poradil s prihrávkou Yildiza, lenže v 74. minúte Yan Couto skóroval prudkou strelou k bližšej žrdi a upravil na 3:2. A keď sa Guirassyho strela odrazila od ruky Kellyho, ktorý sa snažil v sklze zablokovať, Bensebaini z penalty zvýšil na 4:2 a zdalo sa, že je rozhodnuté.
Kelly bol nakoniec domácim hrdinom, no kľúčovým mužom sa stal striedajúci Vlahovič. Srbský útočník opäť umlčal svojich kritikov, tentoraz dvoma gólmi vrátane presného zásahu v štvrtej minúte nadstaveného času, ktorým Juventusu vrátil nádej. Dlhý pas na hranicu päťky mu poslal Pierre Kalulu, obrana hostí si Srba neustrážila, ten nedal brankárovi Gregorovi Kobelovi šancu a vo štvrtom dueli Juventusu v tejto sezóne vsietil štvrtý gól. O Vlahovičovi sa v lete hovorilo v súvislosti s odchodom, no opäť rozhodol zápas z lavičky. Koncom augusta zariadil výhru 1:0 v Janove. Kellyho gól ešte preveroval systém VAR pre možný ofsajd, no domáci nakoniec zachránili bod.
„Nebolo to pre mňa jednoduché obdobie. Písalo sa veľa vecí a článkov, ktoré boli v 99 percentách úplne mimo a to vás vždy ovplyvní. Práve z toho som však čerpal silu. Každý deň je dňom, keď musíte niečo dokázať, mať ten hlad. Taký som, nikdy nie som úplne spokojný,“ povedal Vlahovič podľa agentúry AFP. Rovnako ako cez víkend, keď Juventus v závere zdolal Inter Miláno, sa opäť ozval Kelly a zariadil remízu. „Ak budeme ďalej dostávať góly takýmto spôsobom, nikdy sa nikam nedostaneme. Po predošlých dňoch si myslím, že si potrebujem trochu oddýchnuť,“ zhodnotil tréner domácich Igor Tudor.
Zápas bol reprízou mníchovského finále z roku 1997, v ktorej ťahal za kratší koniec Juventus a Borussia získala doposiaľ jediný primát v prestížnej súťaži po triumfe 3:1. Odvtedy bola vo finále dvakrát v sezóne 2012/13 a 2023/24, v tej minulej nestačila vo štvrťfinále na Barcelonu. „Som rád za gól, ktorý som dal, ale keď vyhrávate o dva góly a už cítite, že víťazstvo je vo vrecku, je sklamaním, keď vás takto dobehnú,“ povedal Nmecha podľa agentúry DPA. Brankár a kapitán Dortmundu Gregor Kobel dodal: „Je neprípustné odísť len s remízou po tom, čo sme odohrali taký skvelý zápas a mali už prakticky tri dôležité body.“
Zápas sa naplno rozprúdil až po zmene strán. Ako prvý rozvlnil sieť Karim Adeyemi po rýchlej prihrávke Serhoua Guirassyho. Jeho tím začal zvyšovať tlak a postupne odpovedali aj domáci. V 63. minúte vyrovnal Kenan Yildiz výstavnou obaľovačkou, no vzápätí vrátil hosťom vedenie Felix Nmecha strelou z prvej spoza šestnástky. Striedajúci Vlahovič o dve minúty neskôr opäť vyrovnal, keď si s istotou poradil s prihrávkou Yildiza, lenže v 74. minúte Yan Couto skóroval prudkou strelou k bližšej žrdi a upravil na 3:2. A keď sa Guirassyho strela odrazila od ruky Kellyho, ktorý sa snažil v sklze zablokovať, Bensebaini z penalty zvýšil na 4:2 a zdalo sa, že je rozhodnuté.
Kelly bol nakoniec domácim hrdinom, no kľúčovým mužom sa stal striedajúci Vlahovič. Srbský útočník opäť umlčal svojich kritikov, tentoraz dvoma gólmi vrátane presného zásahu v štvrtej minúte nadstaveného času, ktorým Juventusu vrátil nádej. Dlhý pas na hranicu päťky mu poslal Pierre Kalulu, obrana hostí si Srba neustrážila, ten nedal brankárovi Gregorovi Kobelovi šancu a vo štvrtom dueli Juventusu v tejto sezóne vsietil štvrtý gól. O Vlahovičovi sa v lete hovorilo v súvislosti s odchodom, no opäť rozhodol zápas z lavičky. Koncom augusta zariadil výhru 1:0 v Janove. Kellyho gól ešte preveroval systém VAR pre možný ofsajd, no domáci nakoniec zachránili bod.
„Nebolo to pre mňa jednoduché obdobie. Písalo sa veľa vecí a článkov, ktoré boli v 99 percentách úplne mimo a to vás vždy ovplyvní. Práve z toho som však čerpal silu. Každý deň je dňom, keď musíte niečo dokázať, mať ten hlad. Taký som, nikdy nie som úplne spokojný,“ povedal Vlahovič podľa agentúry AFP. Rovnako ako cez víkend, keď Juventus v závere zdolal Inter Miláno, sa opäť ozval Kelly a zariadil remízu. „Ak budeme ďalej dostávať góly takýmto spôsobom, nikdy sa nikam nedostaneme. Po predošlých dňoch si myslím, že si potrebujem trochu oddýchnuť,“ zhodnotil tréner domácich Igor Tudor.
Zápas bol reprízou mníchovského finále z roku 1997, v ktorej ťahal za kratší koniec Juventus a Borussia získala doposiaľ jediný primát v prestížnej súťaži po triumfe 3:1. Odvtedy bola vo finále dvakrát v sezóne 2012/13 a 2023/24, v tej minulej nestačila vo štvrťfinále na Barcelonu. „Som rád za gól, ktorý som dal, ale keď vyhrávate o dva góly a už cítite, že víťazstvo je vo vrecku, je sklamaním, keď vás takto dobehnú,“ povedal Nmecha podľa agentúry DPA. Brankár a kapitán Dortmundu Gregor Kobel dodal: „Je neprípustné odísť len s remízou po tom, čo sme odohrali taký skvelý zápas a mali už prakticky tri dôležité body.“