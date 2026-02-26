< sekcia Šport
Juventus hrýzol aj v oslabení, no nepostúpil, Gatti: „Pôsobivý výkon“
Na hráčoch Juventusu bolo od úvodu odvety vidieť odhodlanie zvrátiť črtajúce sa vypadnutie z LM.
Autor TASR
Turín 26. februára (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín predviedli v stredajšom zápase play off Ligy majstrov takmer dokonalú stíhaciu jazdu, ktorou sa snažili zmazať trojgólové manko z prvého duelu proti Galatasarayu Istanbul. V Turecku prehrali 2:5, no ani toto skóre nepovažovali za „neriešiteľné“ a zmazať ho dokázali aj napriek oslabeniu v odvete.
„Dnešný výkon bol však naozaj pôsobivý a fanúšikovia stáli za tímom počas celého zápasu,“ povedal obranca Federico Gatti po víťazstve 3:2, ktoré napokon nestačilo na postup.
Na hráčoch Juventusu bolo od úvodu odvety vidieť odhodlanie zvrátiť črtajúce sa vypadnutie z LM. V 36. minúte Lucas Torreira fauloval Thurama a Manuel Locatelli otvoril skóre z penalty - 1:0. Od 47. minúty hral Juventus v oslabení, keď Lloyd Kelly dostal druhú žltú kartu. Ani to však domácim neubralo na ofenzívnych ambíciách. Gatti v 70. zvýšil na 2:0 a Weston McKennie o desať minút neskôr gólom na 3:0 vyrovnal skóre dvojzápasu (5:5). „Aj po tom, čo Juventus hral v oslabení, sme to mali ťažké. Jeho krídelníci boli vynikajúci a nútili nás dlho zostať v defenzíve. V polčase som požiadal svojich hráčov, aby prejavili viac rozvahy, ale to sa nám podarilo len občas. Mali sme podať oveľa lepší výkon, ale najdôležitejšie je, že sme sa dostali do osemfinále,“ povedal tréner Galatasarayu Okan Buruk.
V predĺžení sa už prejavila početná prevaha tureckého klubu, ktorý získal postupový výsledok v 106. minúte. Victor Osimhen sa dostal za obranu a krížnou strelou v šestnástke prekonal Mattiu Perina - 3:1. Sľubnú šancu vyrovnať mal Edon Zhegrova, ale v ťažkej pozícii poslal strelu bez prípravy vedľa brány. Postupový výsledok hostí poistil v 119. minúte Baris Yilmaz. „Vedel som, že to dnes večer bude takto – poznám Juventus a atmosféru na jeho štadióne. Vedel som, že to bude ťažké a že fanúšikovia nám zo života urobia nočnú moru. Chvála patrí aj fanúšikom Galasarayu. Počuli sme ich a nechceli sme ich poslať domov sklamaných. Postúpili sme, ale musíme byť k sebe úprimní - stále sa musíme zlepšovať,“ konštatoval Osimhen.
Juventus bol blízko k postupu, no v predĺžení mu už chýbali sily, ktoré ubralo dlhé oslabenie a potreba útočiť. „Chlapci podali neuveriteľný výkon. Je to frustrujúce, pretože sme sa do predĺženia dostali trochu vyčerpaní. Naozaj sme vrátili zápas do správnych koľají, ale poviem to znova – postup sme si nechali ujsť v prvom zápase,“ poznamenal Gatti. Podľa kapitána Juventusu Manuela Locatelliho bola hnacím prvkom domácich aj energia z divákov. „Skoro sa mi chce plakať z toho, ako veľmi sme verili, že môžeme postúpiť. Dali sme do toho celé srdce a dušu. Úprimne ďakujem všetkým – štadión bol neuveriteľný. Takéto zápasy si človek zapamätá. Nazbierali sme energiu, ktorá nám bude slúžiť aj v budúcnosti,“ dodal Locatelli.
„Dnešný výkon bol však naozaj pôsobivý a fanúšikovia stáli za tímom počas celého zápasu,“ povedal obranca Federico Gatti po víťazstve 3:2, ktoré napokon nestačilo na postup.
Na hráčoch Juventusu bolo od úvodu odvety vidieť odhodlanie zvrátiť črtajúce sa vypadnutie z LM. V 36. minúte Lucas Torreira fauloval Thurama a Manuel Locatelli otvoril skóre z penalty - 1:0. Od 47. minúty hral Juventus v oslabení, keď Lloyd Kelly dostal druhú žltú kartu. Ani to však domácim neubralo na ofenzívnych ambíciách. Gatti v 70. zvýšil na 2:0 a Weston McKennie o desať minút neskôr gólom na 3:0 vyrovnal skóre dvojzápasu (5:5). „Aj po tom, čo Juventus hral v oslabení, sme to mali ťažké. Jeho krídelníci boli vynikajúci a nútili nás dlho zostať v defenzíve. V polčase som požiadal svojich hráčov, aby prejavili viac rozvahy, ale to sa nám podarilo len občas. Mali sme podať oveľa lepší výkon, ale najdôležitejšie je, že sme sa dostali do osemfinále,“ povedal tréner Galatasarayu Okan Buruk.
V predĺžení sa už prejavila početná prevaha tureckého klubu, ktorý získal postupový výsledok v 106. minúte. Victor Osimhen sa dostal za obranu a krížnou strelou v šestnástke prekonal Mattiu Perina - 3:1. Sľubnú šancu vyrovnať mal Edon Zhegrova, ale v ťažkej pozícii poslal strelu bez prípravy vedľa brány. Postupový výsledok hostí poistil v 119. minúte Baris Yilmaz. „Vedel som, že to dnes večer bude takto – poznám Juventus a atmosféru na jeho štadióne. Vedel som, že to bude ťažké a že fanúšikovia nám zo života urobia nočnú moru. Chvála patrí aj fanúšikom Galasarayu. Počuli sme ich a nechceli sme ich poslať domov sklamaných. Postúpili sme, ale musíme byť k sebe úprimní - stále sa musíme zlepšovať,“ konštatoval Osimhen.
Juventus bol blízko k postupu, no v predĺžení mu už chýbali sily, ktoré ubralo dlhé oslabenie a potreba útočiť. „Chlapci podali neuveriteľný výkon. Je to frustrujúce, pretože sme sa do predĺženia dostali trochu vyčerpaní. Naozaj sme vrátili zápas do správnych koľají, ale poviem to znova – postup sme si nechali ujsť v prvom zápase,“ poznamenal Gatti. Podľa kapitána Juventusu Manuela Locatelliho bola hnacím prvkom domácich aj energia z divákov. „Skoro sa mi chce plakať z toho, ako veľmi sme verili, že môžeme postúpiť. Dali sme do toho celé srdce a dušu. Úprimne ďakujem všetkým – štadión bol neuveriteľný. Takéto zápasy si človek zapamätá. Nazbierali sme energiu, ktorá nám bude slúžiť aj v budúcnosti,“ dodal Locatelli.