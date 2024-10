Juventus len s jednou strelou na bránu, Motta: Beriem to na seba

Turín 23. októbra (TASR) - Futbalisti Stuttgartu sa dočkali prvého triumfu v novom ročníku Ligy majstrov a hneď nečakane na ihrisku Juventusu Turín, ktorý po prehre 0:1 prišiel o stopercentnú bilanciu. Zápas 3. kola ligovej fázy rozhodol až v 92. minúte jediným gólom El Bilal Toure, no nebola to ojedinelá úspešná akcia. Nemecký klub v bilancii striel na bránu prekonal súpera 11:1. Kouč "starej dámy" Thiago Motta vzal prehru na seba.



Stuttgart mohol rozhodnúť už v 86. minúte, no Enzo Millot nepremenil penaltu. Hrdinom duelu sa však napokon nestal brankár Juventusu Mattia Perin, ktorý musel zaskočiť za potrestaného Micheleho Di Gregoria, ale striedajúci útočník z Mali hosťujúci z Atalanty Bergamo. "Som veľmi šťastný, že sa mi podarilo skórovať a znamenalo to dôležité víťazstvo proti výbornému tímu. Nebolo to jednoduché, ale pripravili sme sa veľmi dobre. Áno, tento zápas bol pre mňa dôležitý. Hral som ešte nedávno v Taliansku a viem, čo to znamená, zdolať Juventus," tešil sa Toure podľa uefa.com.



Klub z Bádenska-Württemberska v uplynulom ročníku skončil prekvapujúco v Bundeslige na 2. mieste, no náročnejší program v prebiehajúcom ročníku si vyžiadal svoju daň a aktuálne je v domácej súťaži až na 10. mieste. V nedeľu musel navyše prehltnúť ostrú pilulku, keď podľahol Bayernu Mníchov 0:4. "Toto víťazstvo nám pomôže posunúť sa ďalej. Z tohto zápasu si môžeme vziať poučenie, že ak sa snažíme a dodržujeme plán, prinesie to odmenu," pochvaľoval si tréner Sebastian Hoeness podľa DPA.



Tréner Juventusu ťažko hľadal odpoveď na otázku, prečo jeho tím nepotvrdil úlohu favorita. "Trápili sme sa, keď sme mali čokoľvek vymyslieť. Trpeli sme, keď sme mali loptu, dokázali sme zrealizovať iba pár protiútokov. Vyzeralo to, ako by sme nemali kondíciu, ale nemyslím si, že za to môže pomalší štýl hry v Taliansku. Skrátka sme sa nedokázali dostať do rytmu. Beriem za to zodpovednosť, musíme sa zlepšiť do ďalších zápasov," priznal Motta.