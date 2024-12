Juventus má údajne v januárovom prestupovom okne záujem o Tomoriho

Turín 29. decembra (TASR) - Futbalový Juventus Turín má údajne záujem o príchod obrancu Fikaya Tomoriho z AC Miláno v januárovom prestupovom okne. Informovalo o tom niekoľko talianskych zdrojov vrátane novinára Fabrizia Romana.



Dvadsaťsedemročného anglického stopéra, ktorého trhová hodnota je momentálne približne 22 miliónov eur, si mal vyžiadať priamo tréner Thiago Motta. Kormidelníkovi by to pomohlo vzhľadom na početné zranenia v tíme, no AC naznačilo, že Tomoriho sa vzdá len v prípade trvalého prestupu. Samotný stopér bol pevnou súčasťou tímu, ktorý vyhral v sezóne 2021/22 ligový titul, no pod kormidelníkom Paulom Fonsecom stratil miesto v základe.