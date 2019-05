Juventus nekomunikuje s Guardiolom, poprel špekulácie Paratici

Aktuálne sa s talianskym šampiónom spájajú mená ako Maurizio Sarri či Simone Inzaghi.

Rím 26. mája (TASR) - Vedenie talianskeho futbalového klubu Juventus Turín poprelo správy o rokovaní s Pepom Guardiolom. Kouč Manchestru City je spájaný s odchodom do Turína po tom, ako uplynulý týždeň rezignoval na post hlavného trénera Massimiliano Allegri.



"Je to zvláštne. S Guardiolom sme nekomunikovali a nikdy sme o tom ani nerozmýšľali vzhľadom na to, že má platný kontrakt," informoval športový manažér Juventusu Fabio Paratici. Zároveň však uviedol, že s vymenovaním nového trénera počkajú do konca sezóny. Aktuálne sa s talianskym šampiónom spájajú mená ako Maurizio Sarri či Simone Inzaghi. "Chceme vybudovať čo najlepší tím na základe odporúčaní nového trénera. S vymenovaním budeme čakať na koniec sezóny. Stále prebiehajú súťaže a z úcty k ostatným klubom by nebolo správne bližšie špecifikovať, o koho máme záujem," dodal Paratici.



Allegri sedel na lavičke Juventusu od roku 2014. Klub doviedol k zisku piatich ligových triumfov a štyrikrát zvíťazil v Talianskom pohári. "Stará dáma" pod jeho vedením dvakrát postúpila do finále Ligy majstrov (2015, 2017), no v ňom nestačila na FC Barcelona a Real Madrid. Informáciu priniesla agentúra AFP.