Juventus nevyužil prvú šancu na zisk titulu, ďalšiu má v nedeľu

Rím 24. júla (TASR) - Deviaty titul v sérii ešte musí počkať. Futbalisti Juventusu Turín nezvládli štvrtkový zápas na pôde zostupom ohrozeného Udinese a po prehre 1:2 nevyužili šancu spečatiť taliansky majstrovský titul. Bola to ich druhá prehra z uplynulých piatich duelov, ďalšie dva remizovali a len v jednom sa tešili z triumfu. Fanúšikovia klubu tak čoraz viac vyjadrujú svoju nespokojnosť aj vzhľadom na odvetu Ligy majstrov s Olympiqueom Lyon. "Stará dáma" prehrala v prvom zápase osemfinále 0:1.



Juventus sa vo štvrtkovom zápase 35. kola Serie A dostal do vedenia v 42. minúte po zásahu Matthijsa de Ligta, no domáci dokázali dvoma gólmi strhnúť víťazstvo na svoju stranu. O vyrovnanie sa postaral hlavou Ilija Nestorovski a v nadstavenom čase rozhodol Seko Fofana. "Po dobrom prvom polčase sme zaplatili za nedôslednosť a nedostatok poriadku, pretože sme chceli za každú cenu vyhrať. Dostali sme sa do nebezpečenstva a po 90. minúte sme aj prehrali. V tejto chvíli sme fyzicky aj mentálne unavení," priznal tréner Maurizio Sarri.



Juventus potreboval na definitívu titulu vyhrať. Momentálne má na konte 80 bodov, tri kolá pred koncom o šesť viac ako druhá Atalanta Bergamo, v prípade rovnosti bodov hrajú v jeho prospech lepšie vzájomné zápasy. "Bianconeri" tak môžu spečatiť titul už v nedeľňajšom domácom súboji so Sampdoriou Janov. Turínski fanúšikovia nepochybujú, že ich favoriti majstrovskú výzvu zvládnu, no Juventus už o dva týždne čaká odveta LM a posledné výsledky, keď klub dostal v piatich dueloch až 12 gólov, im robia starosti. "Ja však teraz nemyslím na Ligu majstrov, v mojej hlave je len nedeľňajší zápas so Sampdoriou. Musíme byť čo najviac na lopte. Až potom môžeme myslieť na európsky pohár," povedal Sarri.



Pre Udinese to bolo veľké víťazstvo. Tím vďaka nemu poskočil na 15. miesto a nad pásmom zostupu má náskok už sedem bodov. "Juventus chcel vyhrať majstrovský titul, no my sme odohrali výborný zápas. Už predtým sme hovorili, že naši rivali v boji o záchranu Lecce majú formu a že sa musíme ukázať," uviedol strelec víťazného gólu Fofana.



Zaváhanie Juventusu využilo Lazio, ktoré tak ešte má, síce veľmi malú, šancu aj na zisk titulu. Tri kolá pred koncom však stráca až osem bodov. Rimania zdolali Cagliari 2:1 a slávili prvé víťazstvo po štyroch prehrách a jednej remíze. O jeho góly sa postarali Sergej Milinkovič-Savič a Ciro Immobile. Taliansky kanonier sa tak opäť osamostatnil na čele tabuľky najlepších strelcov súťaže, na konte má 31 gólov, o jeden viac ako Cristiano Ronaldo. Rimania si už definitívne zaistili štvrté miesto v tabuľke Serie A a predstavia sa v budúcosezónnej edícii Ligy majstrov.