Juventus odštartoval éru bez Ronalda šokujúcou prehrou s nováčikom

Turín 29. augusta (TASR) - Po odchode lídra tímu Cristiana Ronalda inkasovali futbalisti Juventuau Turín ďalšiu tvrdú ranu. V 2. kole talianskej Serie A šokujúco prehrali na domácej pôde s nováčikom z Empoli 0:1. O triumfe toskánskeho tímu rozhodol v 21. minúte Leonardo Mancuso.



Ronaldo bol v uplynulých dvoch sezónach najlepší strelec najvyššej talianskej súťaže a za Juventus vsietil v súťažných zápasoch 101 gólov. V piatok obletela futbalový svet správa o jeho návrate do Manchestru United a Juventus sa v zápase proti Empoli nedokázal s jeho absenciou vyrovnať. Po zápase si hráči "starej dámy" vyslúžili od fanúšikov mohutný piskot.



"Vyrovnať sa s odchodom Cristiana nie je jednoduché, no život ide ďalej. Nemôžeme stále myslieť na to, že sme prišli o oporu tímu, musíme sa naučiť hrať bez neho. Proti Empoli sme dostali facku, ktorá nás môže posilniť. Nemyslím si, že súčasnému Juventusu chýbajú osobnosti. Mužstvo však musí hrať viac ako kolektív," uviedol po zakopnutí s Empoli tréner Juventusu Massimiliano Allegri.



Kouča domáceho tímu mrzelo, že jeho zverenci nedokázali zareagovať na nepriaznivý vývoj duelu. "Veľké mužstvá sú aj po inkasovanom góle schopné zápas otočiť, nám sa to tentokrát nepodarilo. Spravili sme príliš veľa taktických chýb, v koncovke nám chýbal väčší pokoj," priznal Allegri.



Kouč Empoli Aurelio Andreazzoli bol presvedčený, že v silách jeho tímu je uhrať na pôde favorita priaznivý výsledok. "V sobotu ráno som chlapcom povedal, že v Turíne môžu zažiť pamätný večer, o ktorom budú rozprávať svojim rodičom a deťom. Podali neuveriteľný výkon, aj v počte útočných akcií dokázali s Juventusom držať krok. Za odmenu som im dal v nedeľu voľno, zaslúžia si ho," zdôraznil Andreazzoli.