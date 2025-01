Juventus podpísal zmluvu do leta 2029 s mladým obrancom Costom

Turín 16. januára (TASR) - Futbalový klub Juventus Turín podpísal zmluvu s Portugalčanom Albertom Costom. Dvadsaťjedenročný pravý obranca doposiaľ pôsobil v domácom klube Vitoria Guimaraes a je prvá posila Juventusu v januárovom prestupovom okne. V novom tíme podpísal kontrakt do leta 2029.



Trhová hodnota mladého beka je milión eur, no "stará dáma" doňho investovala 12,5 milióna a ďalšieho 2,5 môže získať na bonusoch. Rekordný taliansky majster je od novembra bez dlhodobo zranených obrancov Bremera a Juana Cabala a v hľadáčiku tak má podľa viacerých zdrojov aj slovenského beka Dávida Hancka. Ľavý obranca pôsobí vo Feyenoorde Rotterdam, no možnosť prestupu do Juventusu už túto zimu poprel. Informácie priniesol The Guardian.