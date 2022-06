Turín 24. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Paul Pogba by mal opäť obliekať dres Juventusu Turín. Z Manchestru United by mal prísť zadarmo ako voľný hráč.



Juventus ponúkol Pogbovi trojročnú zmluvu s opciou na ďalšiu sezónu. Francúzsky útočník odišiel z tímu "starej dámy" na Old Trafford v roku 2016. Vtedy išlo o rekordný prestup v hodnote 105 miliónov eur. Správu priniesol Football Italia.