Juventus postúpil do finále napriek prehre 1:2 v odvete na pôde Lazia

sumár - odveta semifinále Talianskeho pohára.



Lazio Rím - Juventus Turín 2:1 (1:0)



Góly: 12. a 48. Castellanos - 83. Milik



/prvý zápas: 0:2, Juventus postúpil/

Rím 24. apríla (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín postúpili v utorok do finále Talianskeho pohára. Na pôde Lazia Rím síce prehrali 1:2, no stačilo im víťazstvo 2:0 z úvodného duelu na začiatku apríla. Vo finále nastúpia proti lepšiemu z dvojice Fiorentina a Atalanta Bergamo.Oba góly za domácich strelil Taty Castellanos a jeho tím držal do 83. minúty dvojgólové vedenie, ktoré by znamenalo predĺženie. Po dvoch minútach na ihrisku však skóroval Arkadiusz Milik. Bol to jeho siedmy gól v sezóne a štvrtý v troch pohárových zápasoch.