Juventus pyká za rasizmus fanúšikov, proti Neapolu zavrie tribúnu

Turín 6. apríla (TASR) - Taliansky futbalový klub Juventus Turín bude musieť na jeden duel zatvoriť časť svojho štadióna. Pyká tak za rasistické správanie svojich fanúšikov voči útočníkovi Interu Miláno Romeluovi Lukakuovi počas utorkového zápasu semifinále Talianskeho pohára (1:1). Juventus tak príde o možnosť zaplniť štadión počas zápasu so suverénnym lídrom ligy Neapolom v nedeľu 23. apríla.



"Fanúšikovia Juventusu na prvom podlaží južnej tribúny v období od 35. do 49. minúty druhého polčasu vykrikovali vulgarizmy a rasisticky urážali Romelua Lukakua," cituje server Football Italia z odôvodnenia verdiktu Talianskeho športového súdu.



Lukaku v úplnom závere duelu z penalty vyrovnal a následne si položil prst na pery ako gesto utíšenia. Hneď na to uvidel druhú žltú kartu v stretnutí a putoval predčasne pod sprchy. Jeho manažérski zástupcovia voči vylúčeniu ostro protestovali a vyhlásili, že trest by mali dostať vinníci rasizmu a nie obete. Šéf talianskych rozhodcov Gianluca Rocchi však potvrdil, že Lukaku dostal druhú žltú za jeho slovnú provokáciu na ihrisku a nie za gestá voči divákom a oslavu gólu. Červená karta sa tak z jeho štatistík nevymaže a v ďalšom stretnutí nemôže nastúpiť.