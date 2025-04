Juventus remizoval na pôde AS Rím 1:1

Serie A - 31. kolo:



Atalanta Bergamo - Lazio Rím 0:1 (0:0)



Gól: 54. Isaksen







US Lecce - FC Benátky 1:1 (0:0)



Góly: 65. Baschirotto - 49. Gallo (vl.)







FC Empoli - Cagliari Calcio 0:0



/A. Obert (Cagliari) celý zápas na lavičke náhradníkov/







FC Turín - Hellas Verona 1:1 (0:0)



Góly: 67. Elmas - 64. Sarr, ČK: 86. Ricci (Turín)



/O. Duda hral do 87. min, T. Suslov (obaja Hellas) nehral pre zranenie/







AS Rím - Juventus 1:1 (0:1)



Góly: 49. Šomurodov – 40. Locatelli



Rím 7. apríla (TASR) - Futbalisti Juventusu remizovali v nedeľňajšom zápase 31. kola talianskej Serie A na pôde AS Rím 1:1. Hosťom patrí 5. miesto s dvojbodovou stratou na tretiu Atalantu. Rimania natiahli sériu bez prehry v lige už na 15 duelov a vďaka tomu figurujú na 7. priečke.Hráči Hellasu Verona remizovali na ihrisku FC Turín 1:1. Slovenský stredopoliar Ondrej Duda hral za hostí do 87. minúty, jeho krajan a spoluhráč Tomáš Suslov opäť chýbal pre svalové zranenie. Hellasu po druhej remíze za sebou patrí v tabuľke 14. miesto, Turín je desiaty.V súboji dvoch tímov ohrozených zostupom hralo Lecce s Benátkami takisto nerozhodne 1:1. Domáci zastavili sériu piatich prehier a zostali s 26 bodmi priebežne na 17. priečke, ktorá by znamenala záchranu. Na osemnáste Empoli (23 b.) majú dva body k dobru, devätnáste Benátky (21) strácajú na Lecce päť bodov.V šlágri kola zvíťazilo rímske Lazio na ihrisku Atalanty Bergamo 1:0, rozhodol o tom gól Gustava Isaksena. Hosťom patrí v tabuľke 6. miesto, Atalanta je tretia.