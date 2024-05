Juventus remizoval s AS Rím v 35. kole Serie A

Serie A - 35. kolo:



AS Rím - Juventus Turín 1:1 (1:1)



Góly: 15. Lukaku - 31. Bremer







Hellas Verona – ACF Fiorentina 2:1 (1:1)



Góly: 14. Lazovič (z 11m), 59. Noslin – 42. Castrovilli



(O. Duda celý zápas, T. Suslov (obaja Hellas) od 74. min/







Empoli FC – Frosinone Calcio 0:0







Cagliari Calcio – US Lecce 1:1 (1:0)



Góly: 26. Mina – 84. Krstovič, ČK: 44. Gaetano (Cagliari)



/A. Obert (Cagliari) od 90.+1 min/







AC Miláno – FC Janov 3:3 (1:1)



Góly: 45.+1 Florenzi, 72. Gabbia, 75. Giroud – 5. Retegui (z 11m), 48. Ekuban, 87. Thiaw (vlastný)

Rím 6. mája (TASR) - Futbalisti AS Rím remizovali v šlágri 35. kola Serie A s Juventusom Turín 1:1. Skóre otvoril v 15. minúte domáci Romelu Lukaku, no ešte do prestávky vyrovnal brazílsky obranca Bremer. Rimanom patrí v tabuľke 5. miesto, Juventus je tretí.Futbalisti Hellasu Verona urobili dôležitý krok k záchrane. Doma nad Fiorentinou zvíťazili 2:1 a figurujú priebežne na 14. priečke, päť bodov od pásma zostupu. Celý zápas v drese domácich odohral slovenský stredopoliar Ondrej Duda, jeho krajan Tomáš Suslov nastúpil v 74. minúte.Futbalisti v tabuľke druhého AC Miláno iba remizovali doma s FC Janov 3:3, keď hosťom pomohol v závere k bodu vlastný gól Malicka Thiawa. Hráči Cagliari Calcio remizovali s US Lecce 1:1. V drese domácich nastúpil v nadstavenom čase slovenský obranca Adam Obert. Jeho tím neudržal vedenie po vylúčení Gianlucu Gaetana a v tabuľke mu patrí 15. priečka, o bod za Veronou. Frosinone natiahlo šnúru bez prehry v najvyššej súťaži na šesť zápasov, keď na ihrisku Empoli remizovalo 0:0.