Juventus remizoval s Atalantou, Ronaldo nepremenil jedenástku

sumár - 12. kolo:



Juventus Turín – Atalanta Bergamo 1:1 (1:0)



Góly: 29. Chiesa - 57. Freuler

Rím 16. decembra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín remizovali v stredajšom zápase 12. kola talianskej Serie A s Atalantou Bergamo 1:1 a pripísali su už šiestu deľbu bodov v sezóne. V priebežnej tabuľke sú obhajcovia titulu na treťom mieste, Atalanta je ôsma.Turínčania viedli od 29. minúty po vydarenej strele Federica Chiesu spoza šestnástky. Juventus tak potvrdili dobrý vstup do zápasu, v ktorého úvode mal viacero čistých šancí.Tesný náskok však neudržal a hostia v druhom polčase vyrovnali. V 57. minúte sa po individuálnej akcii prezentoval parádnou strelou Remo Freuler. Päť minút po vyrovnaní mohli ísť domáci opäť do vedenia, ale Cristiano Ronaldo nepremenil jedenástku. Nedôrazný pokus portugalského útočníka do ľavého dolného rohu chytil Pierluigi Gollini. V ďalšom priebehu už gól nepadol a súperi si body podelili.