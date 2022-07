Juventus remizoval s Barcelonou, po dva góly strelili Dembele a Kean

Dallas 27. júla (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín remizovali v stredajšom prípravnom zápase v Dallase s Barcelonou 2:2. Real Madrid uhral v San Franciscu s mexickým Clubom America taktiež remízu 2:2.



V Dallase padali góly po úvodnej polhodine. Najprv sa v 34. minúte presadil Ousmane Dembele a už o päť minút sa postaral o vyrovnanie Moise Kean. Barcelone však netrvalo ani minútu a znovu viedla, keď po chybe obrany skóroval opäť francúzsky krídelník. Tréner Kataláncov Xavi Hernandez spravil po zmene strán až šesť striedaní, no do druhého polčasu odštartoval lepšie Juventus a v 51. minúte sa postaral o vyrovnanie znovu Kean. Hráči Barcelony v 68. minúte dvakrát trafili do bránkovej konštrukcie, najprv Raphina z priameho kopu a po ňom z dorážky aj Ansu Fati. V drese španielskeho klubu nastúpil aj Robert Lewandowski.



Real prehrával už po piatich minútach vďaka presnému teču Henryho Martina, no favorit otočil po góloch Karima Benzemu v 22. a Edena Hazarda v 55. minúte z penalty. Dlho to vyzeralo, že si náskok udrží, ale v závere sa dostali k pokutovému kopu aj Mexičania a Alvaro Fidalgo, ktorý odštartoval kariéru v akadémii Realu, ho premenil. Real zavŕši svoju šnúru po USA v sobotu v noci v Pasadene proti Juventusu.