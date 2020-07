Juventus s deviatym titulom v sérii, Lazio sa dotiahlo na Atalantu

Serie A - 36. kolo:



Juventus Turín - Sampdoria Janov 2:0 (1:0)



Góly: 45.+7 Ronaldo, 67. Bernardeschi, ČK: 77. Thorsby (Sampdoria) po druhej ŽK







AS Rím - ACF Fiorentina 2:1 (1:0)



Góly: 45. a 87. Veretout (oba z 11 m) - 54. Milenkovič







Cagliari Calcio - Udinese Calcio 0:1 (0:1)



Gól: 3. Okaka







Spal Ferrara - FC Turín 1:1 (0:1)



Góly: 80. D'Alessandro - 57. Verdi







Hellas Verona - Lazio Rím 1:5 (1:1)



Góly: 38. Amrabat (z 11 m) - 45.+5, 83. a 90.+4 Immobile (prvý a tretí z 11 m), 56. Milinkovič-Savič, 62. Correa



/D. Vavro (Lazio) hral od 65. minúty/







FC Bologna - US Lecce 3:2 (2:1)



Góly: 2. Palacio, 5. Soriano, 90.+3 Barrow - 45.+1 Mancosu, 66. Falco



Prehľad talianskych majstrov od roku 2000:



2000 Lazio Rím



2001 AS Rím



2002 Juventus Turín



2003 Juventus Turín



2004 AC Miláno



2005 bez šampióna



2006 Inter Miláno



2007 Inter Miláno



2008 Inter Miláno



2009 Inter Miláno



2010 Inter Miláno



2011 AC Miláno



2012 Juventus Turín



2013 Juventus Turín



2014 Juventus Turín



2015 Juventus Turín



2016 Juventus Turín



2017 Juventus Turín



2018 Juventus Turín



2019 Juventus Turín



2020 Juventus Turín



Turín 27. júla (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín sa stali deviatykrát v sérii talianskym majstrom. Titul si definitívne zabezpečili nedeľňajším víťazstvom 2:0 nad Sampdoriou Janov v rámci 36. kola Serie A.má dve kolá pred koncom sezóny na čele tabuľky sedembodový náskok pred druhou Atalantou Bergamo.Prvú príležitosť spečatiť zisk scudetta nevyužili zverenci trénera Maurizia Sarriho vo štvrtok, keď prehrali na trávniku Udinese Calcio 1:2. Proti Sampdorii sa hráči Juventusu rozbiehali pomalšie. Prvú vážnu príležitosť si vytvorili v 20. minúte, hlavičku Cristiana Ronalda vykopol hosťujúci brankár Emil Audero z čiary. Favorita brzdil v rozlete kŕč vo finálnej fáze a škrt v jeho plánoch spravili aj zranenia Danila a Paula Dybalu, pričom oboch hráčov musel Sarri vystriedať už v priebehu prvého polčasu. V závere úvodnej 45-minútovky Juventus pritlačil a dočkal sa gólu. Miralem Pjanič po nacvičenom signále prihral loptu z priameho kopu Ronaldovi, ktorý sa presadil volejom zvnútra šestnástky - 1:0. Územnú prevahu domáceho tímu korunoval druhým presným zásahom v 67. minúte Federico Bernardeschi, ktorý doklepol do siete loptu vyrazenú brankárom po strele Ronalda. Sampdoria od 77. minúty dohrávala bez vylúčeného Mortena Thorsbyho a staronovému majstrovi už nekládla tuhý odpor. V 89. minúte ešte Ronaldo nepremenil jedenástku, loptu napálil do brvna.Pre Juventus je to už 36. taliansky titul v klubovej histórii. V sezóne poznačenej pandémiou koronavírusu je ešte klub z metropoly Piemontu v hre v Lige majstrov, do domácej osemfinálovej odvety proti Olympique Lyon (7. augusta) pôjde s mankom po februárovej prehre 0:1 vo Francúzsku.Bologna zvíťazila doma nad US Lecce 3:2. Už v 5. minúte viedli 2:0 a vyzeralo to, že majú našliapnuté za tromi bodmi. V nadstavenom čase prvého polčasu však súper znížil, keď sériu zaváhaní v súperovej šestnástke potrestal Marco Mancosu a v 66. minúte zakončil individuálny prienik parádnou strelou Filippo Falco. Hostia v závere stretnutia vrhli všetky sily do útoku, prepadli však pri plnení si obranných povinností a gambijský útočník Musa Barrow zariadil víťazstvo Bologne.Dve kolá pred koncom ročníka stráca Lecce na záchranu štyri body, najbližšie sa predstaví v stredu na trávniku Udinese Calcio. Už skôr zo súťaže vypadli Brescia Calcio a Spal Ferrara.Slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro hral od 65. minúty za rímske Lazio, ktoré získalo všetky body po víťazstve 5:1 na ihrisku Hellasu Verona. Hetrikom sa v drese hostí blysol Ciro Immobile, najlepší strelec ligy má na konte už 34 gólov. Lazio sa vďaka hladkému triumfu bodovo dotiahlo na tretiu Atalantu Bergamo.AS Rím zdolal Fiorentinu 2:1 a upevnil si v tabuľke 5. miesto, ktoré na konci sezóny garantuje účasť v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA 2020/2021. Už o štyri body zaostáva za "giallorossi" AC Miláno, o päť siedmy SSC Neapol.