Juventus sa dohodol s Allegrim na ukončení zmluvy po vzájomnej dohode

Rím 4. júna (TASR) - Taliansky futbalový klub Juventus Turín sa dohodol s bývalým trénerom Massimilianom Allegrim na ukončení zmluvy po vzájomnej dohode. Stalo sa tak dva týždne po tom, ako vedenie vyhodilo päťdesiatšesťročného Taliana.



Juventus tak spravil po Allegriho kontroverznom správaní sa voči rozhodcom vo finále Talianskeho pohára. V ňom Juventus zdolal Atalantu 1:0. Allegri už predtým dostal od disciplinárky za incident dvojzápasový dištanc a pokutu 5000 eur. Skúsený kouč si neudržal nervy v nadstavenom čase duelu. V návale hnevu zhodil sako a dostal sa do slovnej konfrontácie so štvrtým rozhodcom, za čo dostal červenú kartu. Podľa športového sudcu sa Allegri "správal agresívne" a použil urážlivé slová a gestá smerom k arbitrom.



Vedenie tímu v pondelok večer informovalo, že po dvoch týždňoch situáciu vyriešili a dohodli sa na podmienkach jeho odchodu. "Juventus a Massimiliano Allegri môžu potvrdiť, že sa vzájomne dohodli na ukončení jeho zmluvy na konci aktuálnej sezóny. Klub sa chce poďakovať Allegrimu za všetky športové úspechy, ktoré v priebehu rokov dosiahol, a želá mu všetko najlepšie v jeho ďalšom snažení," píše sa vo vyhlásení.



Juventus vyhral od konca januára v Serii A iba tri stretnutia a tak sa v médiách už špekulovalo o možnom prepustení trénera z funkcie. Juventus skončil v lige tretí, 23 bodov za víťazným Interom Miláno. Allegri doviedol Turínčanov počas dvoch angažmánov v klube (2014–2019, 2021–2024) k dvanástim trofejam a mal platný kontrakt do leta 2025. So "starou dámou" získal päť majstrovských titulov v lige, päťkrát triumfoval v Talianskom pohári a dvakrát ju dostal do finále Ligy majstrov (2015, 2017).



V talianskych médiách sa špekuluje, že by ho mohol nahradiť bývalý taliansky reprezentant Thiago Motta, ktorý priviedol Bolognu na štvrté miesto Serie A a do Ligy majstrov. Informovala agentúra AFP.