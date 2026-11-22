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Juventus si poradil s Benátkami 4:0 v 12. kole Serie A
Nováčik, ktorý v tejto sezóne bodoval len dvakrát, zostal na predposlednej 19. priečke.
Autor TASR
Rím 22. novembra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín si v nedeľnom zápase Serie A poradili s hráčmi Benátok 4:0. Po dvanástich kolách majú na konte 21 bodov a v neúplnej tabuľke sa posunuli na šieste miesto. Nováčik, ktorý v tejto sezóne bodoval len dvakrát, zostal na predposlednej 19. priečke.
Serie A - 12. kolo:
Juventus Turín - Benátky FC 4:0 (0:0)
Góly: 53. Woltemade, 59. Koopmeiners, 65. Cabal, 71. Kolo Muani (z 11 m)
Juventus Turín - Benátky FC 4:0 (0:0)
Góly: 53. Woltemade, 59. Koopmeiners, 65. Cabal, 71. Kolo Muani (z 11 m)