Juventus si sťažil cestu do LM, Tudor: Chýbalo nám tak trochu všetkého

Rím 24. apríla (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín možno budú po dvoch rokoch opäť chýbať v hlavnej fáze Ligy majstrov. V dohrávanom 33. kole talianskej Serie A prekvapivo prehrali na pôde Parmy 0:1 a v tabuľke im patrí piate miesto. Podľa trénera Igora Tudora chýbalo mužstvu „trochu všetkého“, ale „stará dáma“ si aj tak zaslúžila aspoň remizovať.



Juventus vycestoval do Parmy ako jasný favorit. Rolu však zohrala efektivita domáceho tímu, ktorý využil svoju jedinú veľkú šancu. Tej sa chopil v závere prvého polčasu útočník Mateo Pellegrino. V pokutovom území si nabehol na center Emanuelea Valeriho a prudkou hlavičkou zariadil pre Parmu zisk troch bodov. „Chýbalo nám tak trochu všetkého. V druhom polčase sme dosť tlačili, ale neboli sme dostatočne nebezpeční. Parme sa teraz darí. Hrajú jednoduchý futbal, ale majú súťaživého ducha. Zaslúžili sme si streliť gól, ale nanešťastie sme vpredu neboli dostatočne odhodlaní. Nemôžem povedať, že Parma toho urobila tak veľa, ale je to prehra a musíme to akceptovať,“ zhodnotil zápas Tudor.



Turínčania zaznamenali prvú prehru od jeho marcového príchodu. Tudor na lavičke vystriedal Thiaga Mottu a jeho hlavnou úlohou je zaistiť Juventusu miestenku v ligovej fáze najprestížnejšej klubovej súťaže sveta. Do nej sa prebojujú štyri najlepšie tímy talianskej súťaže. „Stará dáma“ pritom mohla ísť na štvrtú priečku tabuľky pred Bolognu, no po stredajšej prehre na ňu stráca bod a bodovo sa na ňu navyše dotiahlo šieste Lazio Rím. „Sme sklamaní, ale pozeráme sa dopredu. Zostáva ešte päť zápasov a v hre je veľa bodov. Hráme už o štyri dni,“ dodal chorvátsky kouč.



Proti Monze mu bude v nedeľu chýbať útočník Dušan Vlahovič, ktorý po zmene strán nenastúpil pre zranenie stehna. „Mal problémy. 'Cisco' a Kenan sa snažili najlepšie ako vedeli, majú vynikajúcu kvalitu, ale bohužiaľ to nestačilo,“ konštatoval Tudor. Podľa stopéra Pierrea Kalulua mužstvo potrebuje byť nepríjemnejšie, a to v útoku i obrane: „Tiež musíme vyhrávať viac duelov a celkovo robiť viac. Tento zápas si budeme musieť dobre zanalyzovať. Stratili sme šancu poskočiť v tabuľke a každý duel až do konca sezóny bude dôležitý. Kľúčový odteraz bude každý jeden bod.“



Parma si pripísala prvé víťazstvo po sérii piatich remíz. Zverenci trénera Cristiana Chivua figurujú na 15. mieste tabuľky, šesť bodov nad pásmom zostupu. „Vyhrať nad 'Juve' je vždy skvelé. Musíme byť so sebou spokojní. Serie A nikdy nie je ľahká a vždy sa snažíme plánovať podľa toho, koho máme pred sebou. Som rád, že chlapci hrali dobre a že ukázali ducha a srdce i pochopenie pre hru. Teší ma sa aj za fanúšikov, pretože boli skvelí, no mysleli sme hlavne na tabuľku a túto sezónu. Máme pred sebou päť zápasov a musíme vybojovať viac bodov, aby sme zostali v lige,“ povedal rumunský kormidelník pre klubový web.