Juventus si zaistil Ligu majstrov, Verona so Slovákmi sa zachránila

Serie A – záverečné 38. kolo:



Atalanta Bergamo – Parma Calcio 2:3 (2:0)



Góly: 32. a 33. Maldini – 49. Hainaut, 71. a 90.+1 Ondrejka







FC Empoli – Hellas Verona 1:2 (1:1)



Góly: 43. Fazzini – 4. Serdar, 69. Bradarič



/O. Duda odohral celý zápas, T. Suslov (obaja Verona) hral do 60. minúty/







Lazio Rím – US Lecce 0:1 (0:1)



Góly: 43. Coulibaly, ČK: 90.+4 Romagnoli – 45.+2 Pierotti po druhej ŽK







FC Turín – AS Rím 0:2 (0:1)



Góly: 18. Paredes (z 11 m), 53. Saelemaekers







Udinese Calcio – ACF Fiorentina 2:3 (1:0)



Góly: 26. Lucca, 61. Kabasele - 47. Fagioli, 57. Comuzzo, 82. Kean, ČK: 40. Bijol (Udinese) po druhej ŽK







FC Benátky – Juventus Turín 2:3 (1:2)



Góly: 2. Fila, 55. Haps – 25. Yildiz, 31. Kolo Muani, 73. Locatelli (z 11 m)



Rím 25. mája (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín si zaistili miestenku v nadchádzajúcej edícii ligovej časti Ligy majstrov. Štvrtú priečku v tabuľke si poistili v nedeľňajšom záverečnom 38. kole Serie A, keď zvíťazili na ihrisku FC Benátky 3:2. Hráči Verony so slovenskými reprezentantmi Ondrejom Dudom a Tomášom Suslovom vyhrali na pôde Empoli 2:1 a zahrajú si aj v budúcej sezóne najvyššej talianskej súťaže.Juventus síce prehrával od druhej minúty po góle Čecha Daniela Filu, no ešte do polčasu odpovedal zásluhou Kenana Yildiza a Randala Kola Muaniho. Domáci síce v 55. minúte vyrovnali vďaka Ridgecianovi Hapsovi. O všetkom rozhodol z penalty Manuel Locatelli. Benátky po prehre skončili na 19. priečke a zostúpili.V Serie A sa budúcu sezónu nepredstavia ani hráči Empoli, obsadili 18. pozíciu. Verona viedla v štvrtej minúte, keď Duda prihral Suatovi Serdarovi, ktorý otvoril skóre duelu. Pre prestávkou vyrovnal Jacopo Fazzini. Víťazstvo hostí zariadil po hodine hry hlavičkou Domagoj Bradarič. Duda absolvoval celý duel, Suslov hral do 60. minúty.Hráči AS Rím po triumfe 2:0 na ihrisku FC Turín skončili na 5. mieste a predstavia sa v hlavnej fáze Európskej ligy. Šiestu priečku a účasť v kvalifikácii o Konferečnú ligu neudržalo Lazio Rím. Po domácej prehre s US Lecce 0:1 ho preskočila Fiorentina. Útočník „fialových“ Moise Kean v 82. minúte rozhodol o triumfe na pôde Udinese 3:2.