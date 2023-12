Juventus stratil body na pôde Janova, Allegri: Musíte využiť šance

Rím 16. decembra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín nevyužili príležitosť dostať sa na čelo neúplnej tabuľky Serie A pred milánsky Inter. V piatkovom zápase 16. kola len remizovali na pôde Janova 1:1, keď nerozhodný výsledok zariadil v úvode druhého polčasu islandský útočník Albert Gudmundsson. Trénera hostí Massimiliana Allegriho mrzeli nevyužité šance, ale potešilo ho, že tím neprehral v jedenástom stretnutí v rade.



Juventus mal prvú veľkú šancu po dvadsiatich minútach. Taliansky reprezentant Federico Chiesa poslal center do šestnástky, našiel Dušan Vlahoviča, ktorý však prestrelil bránku domácich. V 28. minúte už hostia viedli, keď práve Chiesu fauloval brankár Josep Martinez a útočník Juventusu s prehľadom premenil penaltu.



"Nebolo ľahké hrať proti Janovu, ale podali sme dobrý výkon. Ak sa však chceme udržať na popredných miestach, musíme využívať šance na skórovanie. Každopádne, je to dôležitý bod vďaka ktorému pokračujeme v pozitívnej sérii bez prehry. Mužstvo si vytvorilo šance aj po vyrovnávajúcom góle, no nevyužilo ich," uviedol kormidelník hostí podľa AFP.



Janov bol blízko ku gólu už v prvom polčase, keď si vytvorili dve príležitostí po štandardných situáciách. Domáci sa tešili však až v 48. minúte, Caleb Ekuban našiel Gudmundssona, ktorý prekonal brankára Wojciecha Szczesného. Juventus mohol v závere po rohovom kope rozhodnúť o zisku troch bodov, ale zakončenie Gleisona Bremera zneškodnil Martinez.



"Nemali by sme inkasovať gól krátko po polčase. Občas sa to stáva, musíme však potom zareagovať. V ďalších dueloch potrebujeme byť presnejší v zakončení a vyhrávať zápasy. Mužstvo je jednotné s veľkou chuťou sa zlepšovať," povedal Manuel Locatelli. "Nerazzurri" čaká v nedeľu duel na pôde desiateho Lazia a v prípade triumfu sa môžu dostať do štvorbodového trháku.



Janov bodoval v druhom z predchádzajúcich troch zápasov a posunul sa na priebežné 14. miesto v tabuľke. Je štyri body na pásmom zostupu. "Zaslúžili sme si remizovať za náš výkon proti skvelému tímu. V závere sa snažil na nič nemyslieť. Môže sa stať, že inkasujeme gól v ktoromkoľvek momente zápasu, no v uplynulom čase sa nám to stalo vždy v záverečných minútach," konštatoval kouč domácich Alberto Gilardino.