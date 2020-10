Juventus stratil za prvý polrok dvakrát viac peňazí ako za celý minulý

Rím 15. októbra (TASR) - Taliansky futbalový klub Juventus Turín vykázal do júna tohto roka stratu vo výške 89,7 miliónov eur, čo je vyše dvakrát viac ako za celý predchádzajúci rok (39,9 mil.).



Prezident klubu Andrea Agnelli to oznámil na valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo prostredníctvom videokonferencie a zhrnul na ňom aj športové úspechy klubu. "Deviaty titul v sérii je výsledok, ktorý vzhľadom na okolnosti, za akých ho klub dosiahol, nenašiel náležité uznanie. Až v budúcnosti si uvedomíme, čo týchto deväť rokov znamená," povedal.



Agnelli potvrdil, že v tejto sezóne sú opäť priority získať titul, vyhrať Taliansky pohár a Superpohár a dosiahnuť čo najlepší výsledok v Európe: "Ale ak neuspejeme, nebude to znamenať, že sme neodviedli dobrú prácu."