Juventus Turín podpísal novú sponzorskú zmluvu s automobilkou Jeep

Turín 30. decembra (TASR) - Taliansky futbalový majster Juventus Turín predĺžil spoluprácu s automobilovou značkou Jeep. Lukratívna zmluva prinesie do klubu každú sezónu 45 miliónov eur až do roku 2024. Súčasťou dohody sú aj bonusy na základne športových výkonov.



Juventus pred dvoma rokmi predĺžil partnerstvo aj s odevnou firmou Adidas, ktorá zabezpečí do roku 2027 minimálne 408 miliónov eur. Informovala o tom agentúra DPA.