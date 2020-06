Juventus Turín postúpil do finále Talianskeho pohára

Taliansky pohár - odveta semifinále:



Rím 13. júna (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín postúpili do finále Talianskeho pohára. V piatkovej semifinálovej odvete, ktorou sa obnovilo zápasové dianie v krajine, remizovali doma s AC Miláno 0:0, v úvodnom stretnutí uhrali na pôde súpera výsledok 1:1. O druhom finalistovi sa rozhodne v sobotu medzi SSC Neapol a Interom Miláno (21.00 h, prvý zápas 1:0).Domáci mohli ísť do vedenia po vyše štvrťhodine hry. Andrea Conti zahral v šestnástke rukou, no Cristiano Ronaldo z nariadenej jedenástky opečiatkoval iba žrď. Hostia vzápätí prišli o vylúčeného Anteho Rebiča, ktorý videl červenú kartu po nevyberavom zákroku na Danila. Skóre odvety sa nepodarilo otvoriť ani jednému mužstvu a Juventus postúpil vďaka gólu strelenému na ihrisku súpera v prvom zápase.