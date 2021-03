Juventus Turín si uplatnil opciu na trvalý prestup McKennieho

Turín 3. marca (TASR) - Taliansky futbalový klub Juventus Turín si uplatnil opciu na trvalý prestup Westona McKennieho. Dvadsaťdvaročný Američan prišiel do tímu pred touto sezónou na hosťovanie zo Schalke 04 Gelsenkirchen.



Nemci za neho zinkasujú 18,5 milióna eur splatných počas nasledujúcich troch rokov, súčasťou dohody sú aj bonusy v celkovej sume 6,5 milióna. McKennie podpísal so "starou dámou" zmluvu do 30. júna 2025.



V tomto ročníku strelil päť gólov v 31 zápasoch a už pomohol Juventusu k zisku talianskeho Superpohára po januárovom triumfe nad Neapolom 2:0. McKennie je vôbec prvý Američan v turínskom klube. Informovala o tom agentúra AP.