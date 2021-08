Juventus Turín získal majstra Európy Locatelliho

Rím 18. augusta (TASR) - Taliansky futbalista Manuel Locatelli prestúpil zo Sassuola do Juventusu Turín. Do nového tímu prišiel na dvojročné hosťovanie, pričom po jeho konci ho turínsky klub kúpi za 37,5 milióna eur.



Dvadsaťtriročný stredopoliar získal s národným tímom titul na tohtoročný majstrovstvách Európy, keď k triumfu prispel dvoma gólmi v piatich zápasoch.



Locatelli pôsobil v juniorke Atalanty Bergamo, odkiaľ odišiel do AC Miláno. V roku 2016 si odkrútil debut v Serie A a o ďalšie dva prestúpil do Sassuola. V najvyššej talianskej súťaži odohral 144 zápasov, strelil osem gólov a pridal 11 asistencií. Informovala agentúra AFP.