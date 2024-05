Juventus ukončil 3-ročné čakanie na trofej, Allegriho budúcnosť neistá

Rím 16. mája (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín ukončili trojročné čakanie na cennú trofej. Na rímskom Stadio Olimpico získali po pätnásty raz Taliansky pohár, keď vo finále zdolali Atalantu Bergamo 1:0. O triumfe "starej dámy" rozhodol v štvrtej minúte srbský útočník Dušan Vlahovič po akcii Andreu Cambiassa.



V 73. minúte mohol Vlahovič hlavou zvýšiť na 2:0, no jeho gól napokon neplatil pre ofsajd. V nervóznom závere videl červenú kartu tréner Juventusu Massimiliano Allegri, ktorý v návale hnevu zhodil sako a dostal sa do slovnej konfrontácie so štvrtým rozhodcom. Turínčania zopakovali triumf nad Atalantou z finále Talianskeho pohára z roku 2021.



Juventus vyhral od konca januára v Serii A iba tri stretnutia a tak sa v médiách začalo čoraz častejšie špekulovať o možnom prepustení Allegriho z funkcie. "Viaceré médiá už považujú za hotovú vec, že v novej sezóne nebudem sedieť na lavičke Juventusu. Pritom sme urobili všetko, čo bolo v našich silách. Zabezpečili sme si účasť v novom ročníku Ligy majstrov a vyhrali Taliansky pohár. Chalani dokázali uspieť v dôležitom zápase, tento úspech bol dielom celého kolektívu," zdôraznil Allegri.



Vlahovič sa poďakoval fanúšikom za podporu. "Počas celého zápasu nás vytrvalo povzbudzovali, boli skvelí. V tejto sezóne sme zažili veľa zložitých situácii, no ukázali sme, že Juventus má svoju silu a DNA. Splnili sme oba ciele, ktoré sme si vytýčili na začiatku roka. Kvalifikovali sme sa do Ligy majstrov a získali do vitríny Taliansky pohár. Teraz však už myslíme na to, že v novej sezóne chceme vybojovať ešte viac trofejí."



Atalante sa nepodarilo nájsť kľúč k prekonaniu pozornej defenzívy Juventusu. Ďalšiu šancu na zisk prvej trofeje od roku 1963 bude mať v stredu 22. mája, keď nastúpi v Dubline vo finále Európskej ligy UEFA proti Bayeru Leverkusen. "Juventus potvrdil, že má kvalitné mužstvo, rýchlo sa ujal vedenia a veľmi dobre bránil. Nemyslím si, že sme podali zlý výkon, hráči nechali na ihrisku všetko," zhodnotil Gian Piero Gasperini, kouč Atalanty.