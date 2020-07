Juventus ukončil víťaznú šnúru Atalanty, Lazio vzdáva boj o titul

Turín 12. júla (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín sú čoraz bližšie k obhajobe majstrovského titulu v talianskej Serii A. V sobotnom šlágri 32. kola síce iba remizovali doma s Atalantou Bergamo 2:2, no ich hlavný súper v boji o prvenstvo v súťaži Lazio Rím nezískal ani bod, keď doma nestačil na Sassuolo (1:2).



Líder ligy nezískal tri body v druhom stretnutí za sebou, no tréner Maurizio Sarri napriek tomu na tlačovej konferencii po zápase deklaroval spokojnosť. Bergamo totiž pred vzájomným meraním síl ťahalo deväťzápasovú sériu víťazstiev. Nechýbalo veľa a pripísalo by si ďalší plný bodový zápis, no v 90. min premenil druhýkrát v zápase pokutový kop Cristiano Ronaldo a aspoň vyrovnal. "Získali sme veľmi dôležitý bod proti tímu, ktorý ma teraz možno najlepšiu formu v Európe. Hrať proti Atalante je momentálne ťažké pre každého. V prvom polčase hral súper oveľa dôslednejšie. Po prestávke sme museli vynaložiť väčšie úsilie, aby sme uspeli, našťastie sme predviedli našu vytrvalosť," povedal Sarri podľa DAZN.



Úvodný gól duelu strelil v drese Atalanty Duvan Zapata a pripísal si v sezóne zásah s poradovým číslom 15. Po Josipovi Iličičovi a Luisovi Murielovi sa stal tretím hráčom klubu, ktorý dosiahol na túto métu a Atalanta tak vyrovnala takmer 70 rokov starý rekord. Naposledy pokorili pätnásťgólovú métu traja hráči z jedného tímu v sezóne 1951/1952, vtedy si obliekali dres Juventusu Turín.



Lazio Rím si pripísalo tretiu prehru za sebou a tréner Simone Inzaghi už boj o titul začína vzdávať: "Potrebujeme získať nejaké body a dosiahnuť náš cieľ. Tým je účasť v Lige majstrov. Pred prerušením súťaže sme si povedali, že budeme veriť až do konca, no teraz by bolo nerozvážne hovoriť o titule v Serii A."



Lazio je šesť zápasov pred koncom ročníka druhé o osem bodov za "starou dámou" a už iba jediný bod pred treťou Atalantou. O tri body štvrtý je Inter Miláno, ktorý má k dobru pondelkový súboj proti FC Turín.