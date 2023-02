Juventus v odvete proti Nantes nastúpi bez Chiesu a Pogbu

Turín 22. februára (TASR) - Federico Chiesa a Paul Pogba budú chýbať futbalistom Juventusu Turín vo štvrtkovom odvetnom zápase play off o osemfinále Európskej ligy na pôde FC Nantes.



Taliansky útočník Chiesa je pre svalové problémy mimo zostavy od štvrtka, Pogba od vlaňajšieho návratu z Manchestru United za Juventus ešte nehral. Talianske médiá informovali, že francúzsky stredopoliar by mohol sa mohol vrátiť do súťažného diania v mestskom derby s FC Turín (28. februára).



"Starej dáme" bude v Nantes chýbať aj Arkadiusz Milik. Poľský útočník laboruje so zranením stehenného svalu, ktoré utrpel koncom januára.



Európska liga je pre Juventus najreálnejšou cestou do budúcoročnej Ligy majstrov, keďže od prvej štvorky v Serii A ho po odpočítaní bodov za "nafúknutie" hodnôt pri prestupoch hráčov delí 12 bodov. Juventus remizoval v prvom dueli s Nantes 1:1. Informovala o tom agentúra AFP.