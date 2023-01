Juventus venoval víťazstvo Viallimu, Inzaghi sa hneval na rozhodcu

Rím 8. januára - Futbalisti Juventusu Turín natiahli sériu víťazstiev v talianskej Serii A už na osem zápasov. V sobotnom stretnutí 17. kola zdolali doma Udinese 1:0, keď odpor súpera zlomili až v závere. Triumf venovali zosnulému Gianlucovi Viallimu, bývalý kapitán "starej dámy" podľahol v piatok rakovine pankreasu.



"Po víťazstve naše prvé myšlienky smerujú k Gianlucovi Viallimu. Bola to úžasná osobnosť. Mal som to šťastie, že som ho zažil, bol skutočný šampión, no v prvom rade obdivuhodná osoba," povedal pre DAZN Federico Chiesa, ktorý poznal Vialliho z talianskej reprezentácie. Niekdajší útočník pracoval ako asistent trénera Roberta Manciniho, na ME 2020 sa tešil so "squadrou azzurrou" zo zisku titulu: "Na ME bol skutočne ako náš extra hráč, bol s nami na trávniku. Mohli by sme hovoriť celé hodiny o tom, aký to bol veľký muž. Toto víťazstvo venujeme jemu."



Hrdinom duelu bol Brazílčan Danilo, ktorý v 86. minúte doklepol do prázdnej brány prihrávku od Chiesu a rozhodol o triumfe "Juve". Turínčania si upevnili druhú priečku v tabuľke, na vedúci Neapol strácajú štyri body, no "Partenopei" odohrali o zápas menej. V nedeľu ich čakal duel na ihrisku Sampdorie Janov.



Šancu priblížiť sa Juventusu nevyužil Inter Miláno, ktorý na ihrisku Monzy (2:2) prišiel o víťazstvo až v závere. V nadstavenom čase smoliarsky hlavičkoval do vlastnej siete holandský obranca "nerazzurri" Denzel Dumfries. Za hostí odohral celé stretnutie Milan Škriniar, slovenský obranca nastúpil s kapitánskou páskou na rukáve.



Tréner Interu Simone Inzaghi mal po zápase ťažké srdce na rozhodcu Juana Lucu Sacchiho, ktorý za stavu 2:1 pre hostí neuznal v 82. minúte gól Francesca Acerbiho. Arbiter odpískal neexistujúci faul, situáciu nemohol posúdiť ani VAR. "Sme veľmi nahnevaní, pretože to bola jasná chyba. Po piatich rokoch od zavedenia VAR-u tu máme neuznaný gól, ktorý ak by platil, tak je po zápase. Je to obrovská chyba, ktorá nás stála dva body. S tým gólom by sme zvíťazili. Sme veľmi sklamaní, no žiaľ, taký je futbal," povedal Inzaghi pre Sky. Interu patrí štvrtá priečka, za druhým Interom zaostáva o tri body, za tretím AC Miláno o dva, no úradujúci majster mal zápas k dobru.