Juventus vyhral v dueli 19. kola Serie A na pôde Sassuola 3:0
Hráči Pisy prehrali doma s Comom 0:3.
Autor TASR
Rím 7. januára (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili v 19. kole talianskej Serie A na ihrisku Sassuola hladko 3:0. V neúplnej tabuľke figurujú s 36 bodmi na štvrtom mieste zaručujúcom účasť v Lige majstrov 2026/2027, o skóre pred AS Rím.
Rimania vyhrali v Lecce 2:0 vďaka gólom Evana Fergusona a Artema Dovbyka. Hráči Pisy prehrali doma s Comom 0:3. Dva góly hostí vsietil grécky útočník Anastasios Douvikas, o úvodný sa postaral Maximo Perrone. Como je s 33 bodmi na šiestej priečke, Pisa s 12 bodmi uzatvára tabuľku.
Serie A - 19. kolo:
US Lecce - AS Rím 0:2 (0:1)
Góly: 14. Ferguson, 71. Dovbyk
AC Pisa - Como 1907 0:3 (0:0)
Góly: 75. a 90.+6 Douvikas (druhý z 11 m), 65. Perrone
US Sassuolo Calcio – Juventus Turín 0:3 (0:1)
Góly: 16. Muharemovič (vlastný), 62. Miretti, 63. David
