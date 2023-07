Juventus vylúčia z pohárových súťaží, podľa médií sa dohodol s UEFA

Turín 9. júla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) podľa talianskych médií vylúči Juventus Turín z európskych pohárových súťaží v sezóne 2023/2024. Ako informoval denník Corriere dello Sport, rozhodnutie UEFA prišlo po dohode s talianskym klubom.



Siedmy tím uplynulého ročníka Serie A by tak mala nahradiť v predkole Európskej konferenčnej ligy (EKL) ôsma Fiorentina. Podľa médií sa Juventus touto dohodou vyhol vyššiemu trestu za finančné machinácie. V hre boli aj sankcie vo výške 20 miliónov eur.



Talianska futbalová federácia (FIGC) v máji rozhodla o odobratí desiatich bodov Juventusu Turín, ktorý tak klesol z 2. na 7. miesto tabuľky Serie A, zaručujúce účasť v EKL. Klub dostal trest za nezrovnalosti pri prestupoch a v účtovníctve.



FIGC v januári vyhovela žiadosti svojich prokurátorov a pôvodne odobrala Turínčanom 15 bodov. Finančný prokurátor uznal Juventus vinným z viacerých finančných priestupkov, ktoré klubu ušetrili zhruba 90 miliónov eur na platoch hráčov. Najvyšší taliansky športový súd však v apríli zrušil Juventusu trest a prípad poslal späť odvolaciemu orgánu FIGC. Na jar klubu hrozilo, že príde o ďalšie body, po dohode s FIGC však uhradil iba pokutu vo výške 718-tisíc eur.



UEFA medzitým viedla vlastné vyšetrovanie finančných machinácií v klube. Začiatkom sezóny udelila Turínčanom pokutu vo výške 3,5 milióna eur za porušenie finančnej fair play.



Rozhodnutie UEFA o neúčasti klubu v pohárovej Európe prišlo len niekoľko dní pred úvodnými zápasmi. Ak by sa Juventus proti verdiktu odvolal na Športový arbitrážny súd (CAS), prípad by to natiahlo a tím by mohol štartovať v EKL. Pokiaľ by však súd uznal oprávnenosť vylúčenia, trest by sa preniesol do ďalšieho ročníka súťaže.