< sekcia Šport
Juventus zdolal Cagliari s Obertom, dva góly Yldiza
Janov zdolal po obrate Veronu 2:1.
Autor TASR
Rím 29. novembra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín vyhrali v sobotňajšom dueli 13. kola Serie A na domácej pôde nad Cagliari 2:1. „Stará dáma“ tak v najvyššej talianskej súťaži ťahá sériu piatich zápasov bez prehry. Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert hral za hostí do 53. minúty a v 39. minúte videl žltú kartu. Cagliari nezvíťazilo v deviatich kolách za sebou.
Janov zdolal po obrate Veronu 2:1. Ťahá tak sériu štyroch ligových zápasov bez prehry, zatiaľ čo Verona ešte v aktuálnom ročníku najvyššej talianskej súťaže nezvíťazila. Udinese vyhralo 2:0 na ihrisku Parmy, ktorá dohrávala od 64. minúty o desiatich.
Serie A - 13. kolo:
Janov zdolal po obrate Veronu 2:1. Ťahá tak sériu štyroch ligových zápasov bez prehry, zatiaľ čo Verona ešte v aktuálnom ročníku najvyššej talianskej súťaže nezvíťazila. Udinese vyhralo 2:0 na ihrisku Parmy, ktorá dohrávala od 64. minúty o desiatich.
Serie A - 13. kolo:
Juventus Turín - Cagliari Calcio 2:1 (2:1)
Góly: 27. a 45.+1 Yldiz - 26. Esposito
/A. Obert (Cagliari) hral do 53. min., v 39. min. dostal ŽK/
Góly: 27. a 45.+1 Yldiz - 26. Esposito
/A. Obert (Cagliari) hral do 53. min., v 39. min. dostal ŽK/
FC Janov - Hellas Verona 2:1 (1:1)
Góly: 40. Colombo, 62. Thorsby - 21. Belghali
/T. Suslov (Hellas) nehral pre zranenie kolena/
Góly: 40. Colombo, 62. Thorsby - 21. Belghali
/T. Suslov (Hellas) nehral pre zranenie kolena/
Parma Calcio - Udinese Calcio 0:2 (0:1)
Góly: 11. Zaniolo, 65. Davis (z 11 m), ČK: 64. Troilo (Parma)
Góly: 11. Zaniolo, 65. Davis (z 11 m), ČK: 64. Troilo (Parma)