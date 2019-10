Juventus zdolal FC Janov gólom C. Ronalda z penalty v 90.+5 minúte

Serie A - 10. kolo:

SSC Neapol - Atalanta Bergamo 2:2 (1:1)



Góly: 16. Maksimovič, 71. Milik - 41. Freuler, 86. Iličič





Sampdoria Janov - US Lecce 1:1 (0:1)



Góly: 90.+2 Ramirez - 8. Lapadula, ČK: 72. Tachtsidis (Lecce)





Lazio Rím - FC Turín 4:0 (2:0)



Góly: 33. a 70. Immobile (druhý z 11 m), 25. Acerbi, 90. Belotti (vlastný), ČK: 69. N'Koulou (Turín)





Juventus Turín - FC Janov 2:1 (1:1)



Góly: 36. Bonucci, 90.+5 C. Ronaldo (z 11 m) - 41. Kouame, ČK: 87. Rabiot - 51. Cassata (Janov)





Udinese Calcio - AS Rím 0:4 (0:1)



Góly: 14. Zaniolo, 51. Smalling, 54. Kluivert, 65. Kolarov (z 11 m), ČK: 32. Fazio (Rím)





Cagliari Calcio - FC Bologna 3:2 (0:1)



Góly: 49. a 83. Joao Pedro, 72. Simeone - 23. Santander (z 11 m), 90.+1 Farago (vlastný)





Sassuolo Calcio - ACF Fiorentina 1:2 (1:0)



Góly: 24. Boga - 64. Castrovilli, 82. Milenkovič

Rím 30. októbra (TASR) - Futbalisti talianskeho majstra Juventusu Turín zvíťazili v stredajšom zápase 10. kola Serie A doma nad FC Janov 2:1, rozhodol o tom z penalty v 90.+5 minúte Cristiano Ronaldo. Juventus sa dostal na prvé miesto tabuľky, na druhý Inter Miláno má náskok jeden bod.Lazio Rím bez suspendovaného slovenského obrancu Denisa Vavra, ktorý z lavičky v predchádzajúcom ligovom zápase vo Florencii dostal červenú kartu zdolalo doma FC Turín vysoko 4:0.Futbalisti SSC Neapol remizovali doma s Atalantou Bergamo 2:2 a nevyužili šancu dostihnúť ju v tabuľke. Tretia Atalanta má 21 bodov, šiesty Neapol o tri menej.