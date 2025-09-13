< sekcia Šport
Juventus zdolal Inter po prestrelke 4:3, rozhodol mladík Adžič
Cagliari zvíťazilo nad Parmou 2:0. Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert odohral za domácich celý zápas.
Autor TASR
Rím 13. septembra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín zdolali Inter Miláno 4:3 v strhujúcom sobotňajšom šlágri 3. kola talianskej Serie A. Zverenci chorvátskeho trénera Igora Tudora síce prvýkrát v sezóne inkasovali, no naďalej ostávajú bez straty bodu.
„Bianconeri“ poslal do vedenia svojím prvým gólom za klub obranca Lloyd Kelly, na opačnej strane odpovedal spoza šestnástky Hakan Calhanoglu. Ešte v prvom polčase prinavrátil Juventusu vedenie presnou strelou z 25 metrov Kenan Yildiz. Po zmene strán pridal turecký stredopoliar Calhanoglu svoj druhý presný zásah, opäť spoza pokutového územia. Inter dokonal obrat zásluhou Marcusa Thurama, ktorý skóroval v 76. minúte hlavičkou po rohovom kope. Jeho brat Khephren Thuram na opačnej strane však v 83. minúte podobným spôsobom vyrovnal na 3:3. Parádny šláger vyvrcholil v nadstavenom čase, opäť po strele z diaľky, keď 19-ročný čiernohorský futbalista Vasilije Adžič strelil svoj prvý gól za Juventus. Na ihrisko prišiel z lavičky v 73. minúte.
Cagliari zvíťazilo nad Parmou 2:0. Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert odohral za domácich celý zápas. Cagliari sa radovalo z prvého víťazstva v novej ligovej sezóne.
Serie A - 3. kolo:
Juventus Turín - Inter Miláno 4:3 (2:1)
Góly: 14. Kelly, 38. Yldiz, 83. K. Thuram, 90+1. Adžič - 30. a 65. Calhanoglu, 76. M. Thuram
Cagliari Calcio - Parma Calcio 2:0 (1:0)
Góly: 33. Mina, 77. Felici
/A. Obert (Cagliari) odohral celé stretnutie/
