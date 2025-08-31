< sekcia Šport
Juventus zdolal Janov 1:0 gólom Vlahoviča
O prvý trojbodový zápis v novom ročníku bojovali na pôde FC Turín hráči Fiorentiny.
Autor TASR
Rím 31. augusta (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili aj v druhom kole talianskej Serie A. Zverenci chorvátskeho trénera Igora Tudora zdolali v nedeľnom zápase FC Janov 1:0, v 73. minúte sa presadil Srb Dušan Vlahovič.
O prvý trojbodový zápis v novom ročníku bojovali na pôde FC Turín hráči Fiorentiny, medzi mužstvami sa však zrodila bezgólová remíza.
O prvý trojbodový zápis v novom ročníku bojovali na pôde FC Turín hráči Fiorentiny, medzi mužstvami sa však zrodila bezgólová remíza.
2.kolo Serie A:
FC Turín - ACF Fiorentina 0:0
FC Janov - Juventus Turín 0:1 (0:0)
Gól: 73. Vlahovič
FC Turín - ACF Fiorentina 0:0
FC Janov - Juventus Turín 0:1 (0:0)
Gól: 73. Vlahovič