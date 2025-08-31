Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Juventus zdolal Janov 1:0 gólom Vlahoviča

.
Dusan Vlahovič z Juventusu (vpredu) oslavuje po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu Serie A medzi CFC Genoa 1893 a Juventus Turín v Janove, Taliansko, v nedeľu 31. augusta 2025. Foto: TASR/AP

O prvý trojbodový zápis v novom ročníku bojovali na pôde FC Turín hráči Fiorentiny.

Autor TASR
Rím 31. augusta (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín zvíťazili aj v druhom kole talianskej Serie A. Zverenci chorvátskeho trénera Igora Tudora zdolali v nedeľnom zápase FC Janov 1:0, v 73. minúte sa presadil Srb Dušan Vlahovič.

O prvý trojbodový zápis v novom ročníku bojovali na pôde FC Turín hráči Fiorentiny, medzi mužstvami sa však zrodila bezgólová remíza.



2.kolo Serie A:

FC Turín - ACF Fiorentina 0:0



FC Janov - Juventus Turín 0:1 (0:0)

Gól: 73. Vlahovič
.

