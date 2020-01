Juventus zdolal Kuckovu Parmu a pred Interom má náskok 4 body

sumáre:

AC Miláno – Udinese Calcio 3:2 (0:1)

Góly: 48. a 90.+3 Rebič, 71. Hernandez – 6. Larsen, 85. Lasagna



FC Bologna 1909 – FC Hellas Verona 1:1 (1:0)

Góly: 20. Bani – 81. Borini, ČK: 67. Bani (Bologna)



Brescia Calcio – Cagliari Calcio 2:2 (1:1)

Góly: 27. a 49. Torregrossa – 20. a 68. Pedro (druhý z 11m), ČK: 82. Balotelli (Brescia)

/za domácich Špalek do 46. min/



US Lecce – FC Internazionale Miláno 1:1 (0:0)

Góly: 77. Mancosu – 72. Bastoni

/za hostí Škriniar celé stretnutie/



CFC Janov – AS Rím 1:3 (1:2)

Góly: 45. Pandev – 5. Ünder, 44. Biraschi (vl.), 74. Džeko



Juventus Turín - Parma 2:1 (1:0)

Góly: 43. a 58. Ronaldo - 55. Cornelius

/Kucka za hostí celý zápas/

Rím 19. januára (TASR) – V nedeľnom zápase 20. kola talianskej futbalovej Serie A remizovali hráči Interu Miláno v základnej zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom na ihrisku Lecce 1:1.Hostia síce viedli od 72. minúty po hlavičke Alessandra Bastoniho, no už o päť minút prekonal brankára Samira Handanoviča domáci Marco Mancosu.Druhý Inter má o štyri body menej ako líder Juventus Turín. Ten si vo večernom zápase poradil doma s Parmou 2:1 a dosiahol piaty ligový triumf v sérii. Oba góly "starej dámy" strelil portugalský útočník Cristiano Ronaldo, ktorý ich má v lige na konte už 16. V drese Parmy odohral celý zápas slovenský stredopoliar Juraj Kucka.AC Miláno na domácom štadióne San Siro zdolalo Udinese 3:2. Domáci sa troch bodov dočkali až v nadstavenom čase po druhom góle chorvátskeho útočníka Anteho Rebiča.