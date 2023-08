Juventus zdolal Real 3:1, Chelsea remizovala s Dortmundom 1:1

Miami 3. augusta (TASR) - Americký futbalista Timothy Weah strelil svoj prvý gól v drese Juventusu Turín. Taliansky klub zdolal v noci na stredu v prípravnom stretnutí na Floride Real Madrid 3:1.



Weah, ktorý prišiel do Juventusu minulý mesiac z Lille, strelil svoj gól zblízka po tom, čo si prebral prihrávku od spoluhráča z reprezentácie USA Westona McKennieho. Juventus týmto gólom poslal po 20 minútach do vedenia 2:0. Duel sledovalo 63.503 divákov.



McKennie mal podiel aj na úvodnom góle, ktorý padol už v prvej minúte. Američanovu odrazenú strelu poslal do siete Moise Kean. Real znížil v 38. minúte, keď Vinicius Junior skóroval po prihrávke Toniho Kroosa. Španielsky gigant mohol aj vyrovnať, no v závere inkasoval v nadstavenom čase z kopačky Dušana Vlahoviča.



Stredajší zápas bol pre Real posledným prípravným zápasom pred sezónou, v La Lige sa predstaví v prvom zápase nového ročníka 12. augusta proti Athleticu Bilbao. Juventus sa v úvode sezóny predstaví 20. augusta s Udinese.



Na turné v USA v noci na štvrtok nastúpili proti sebe aj londýnska Chelsea a nemecký Dortmund. Pred 48.183 divákmi na štadióne Soldier Field v Chicagu poslal Borussiu do vedenia v 80. minúte Marius Wolf, na konečných 1:1 vyrovnal v 89. minúte Mason Burstow.