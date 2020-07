Juventus zdolal v turínskom derby FC 4:1

Serie A - 30. kolo:



Juventus Turín - FC Turín 4:1 (2:1)



Góly: 3. Dybala, 29. Cuadrado, 61. Ronaldo, 87. Djidji (vl.) - 45.+6 Belotti (z 11m)



Turín 4. júla (TASR) - V sobotňajšom turínskom derby v rámci 30. kola Serie A zvíťazili futbalisti favorizovaného Juventusu nad FC 4:1 a na čele tabuľky majú sedembodový náskok pred druhým Laziom. Rímsky tím mal však k dobru večerný duel s AC Miláno.Domáci Juventus sa ujal vedenia už v 3. minúte, keď dostal Paulo Dybala veľa priestoru v šestnástke a jeho tečovaná strela skončila v sieti. Na 2:0 zvýšil v 29. minúte krížnou strelou Juan Cuadrado. V nadstavenom čase prvého polčasu zahral Matthijs de Ligt v šestnástke rukou, čo potvrdil aj VAR, a z pokutového kopu znížil Andrea Belotti. V úvode druhého dejstva bol FC Turín blízko k vyrovnaniu, Belotti trafil brvno, Simone Verdi dokonca dostal loptu do siete, no gól neplatil pre ofsajd. Dráma sa nekonala, keďže po hodine hry pridal Cristiano Ronaldo z priameho kopu tretí gól a krátko pred koncom si dal vlastný Koffi Djidji. Pre Juventus to bolo už šieste ligové víťazstvo v sérii. FC Turín prehral tretí zápas po sebe a figuruje na 15. mieste.Zápas mal špeciálnu príchuť pre brankára Juventusu Gianluigiho Buffona, pre ktorého to bol už 648. duel v Serii A a vytvoril tak nový rekord v počte štartov. Doteraz sa oň delil s legendárnym Paolom Maldinim. Štyridsaťdvaročný Buffon štartoval prvýkrát v Serie A pred 25 rokmi, po šiestich rokoch v drese Parmy zamieril do Juventusu, kde s ročnou prestávkou pôsobí až doteraz. Sezónu 2018/19 strávil v parížskom Saint-Germain.