Juventus získal švédskeho obrancu Holma na hosťovanie z Bologne

Turín 2. februára (TASR) - Taliansky futbalový klub Juventus Turín získal z konkurenčnej Bologne na hosťovanie švédskeho reprezentačného obrancu Emila Holma. Dohoda zahŕňa aj opciu na trvalý prestup.
Ak by sa transfer po skončení sezóny zrealizoval, Juventus za jeho príchod zaplatí 15 miliónov eur. Dvadsaťpäťročný Holm hral v minulosti aj za IFK Göteborg, Sönderjyske, Speziu a Atalantu. V drese švédskeho národného tímu má na konte 16 stretnutí. Informovala agentúra AFP.
