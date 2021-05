Juventus zvíťazil nad Interom, Atalanta má istú Ligu majstrov

Juventus Turín - Inter Miláno 3:2 (2:1)



Góly: 45.+3. a 88. Cuadrado (druhý z 11 m), 24. Ronaldo, - 35. Lukaku (z 11m), 83. Chiellini (vlastný), ČK: 55. Bentancur - 90.+2. Brozovič



/M. Škriniar (Inter) odohral celý duel/

FC Janov - Atalanta Bergamo 3:4 (0:3)



Góly: 49. a 85. Šomurodov, 67. Pandev (z 11 m) - 9. Zapata, 26. Malinovskij, 44. Gosens, 51. Pašalič

Spezia Calcio - FC Turín 4:1 (2:0)



Góly: 41. a 74. Nzola (prvý z 11m), 19. Saponara, 84. Erlič - 54. Belotti (z 11 m)

Rím 15. mája (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín zdolali v sobotňajšom stretnutí 37. kola už istého majstra Serie A Inter Miláno 3:2 a zlepšili si svoje vyhliadky na účasť v budúcom ročníku Ligy majstrov. Hrdinom duelu sa stal Juan Cuadrado, ktorý dal dva góly, vrátane víťazného v 88. minúte z pokutového kopu.Skóre otvoril v 24. minúte Cristiano Ronaldo, keď najprv nepremenil pokutový kop, no brankár Handanovič vyrazil loptu iba jeho smerom a Portugalčan ju nemal problémy doraziť do siete. Vyrovnanie prišlo v 35. minúte, kanonier "modro-čiernych" Romelu Lukaku nemal problémy z bieleho bodu rozvlniť sieť priamo. Juventus napriek tomu odchádzal na prestávku s náskokom, keď v tretej minúte nadstaveného času prvého polčasu vypálil spoza šestnástky Juan Cuadrado a trafil pod brvno.Od 55. min hral Juventus oslabený, keď po druhej žltej putoval predčasne pod sprchy Bentancur a Inter presilovku využil v 83. minúte. Vyrovnávajúci gól na 2:2 pripísali Giorgiovi Chiellinimu ako vlastný. Turínčania sa však nezlomili a v 88. minúte mali opäť šancu zahrávať pokutový kop. Ronaldo od 70. minúty už na trávniku nebol, zodpovednosť vzal na seba kolumbijský stredopoliar Cuadrado a rozhodol.Juventus sa posunul o dva body pred Neapol na štvrtú priečku, má rovnako 75 bodov ako AC Miláno. Slovenský obranca Milan Škriniar odohral za Inter celý duel.Druhý tím súťaže Atalanta Bergamo si poradil v prestrelke 4:3 s domácim FC Janov, ktorý už mal istotu záchrany. Po polčase bol stav 3:0 pre hostí. Atalanta je so 78 bodmi druhá a má istotu účasti v Lige majstrov. "Tento rok chutí návrat do Ligy majstrov lepšie. Byť trikrát po sebe v tejto súťaži je skvelý úspech," uviedol tréner Gian Piero Gasperini.Hráči Spezie zvládli dôležitý súboj tímov tesne nad čiarou zostupu proti FC Turín a zvíťazili 4:1. Naplno pritom dokázali bodovať po šesťzápasovej neúspešnej sérii. Vďaka triumfu si zaistili účasť v najvyššej súťaži aj v nasledujúcej sezóne. Turín o ňu ešte musí bojovať.