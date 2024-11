Juventusu bude v šlágri s Milánom chýbať Vlahovič

Rím 22. novembra (TASR) - Futbalistom Juventusu Turín bude v sobotnom šlágri Serie A na pôde AC Miláno chýbať Srb Dušan Vlahovič. Dvadsaťštyriročný útočník sa po reprezentačnej prestávke vrátil do klubu so svalovým zranením.



Vlahovič má problémy s ľavým stehnom a podľa trénera tímu Thiaga Mottu je otázna aj jeho účasť v stredajšom zápase Ligy majstrov proti Aston Ville. "Neviem, zajtra hrať určite nebude. Dúfame, že ho budeme mať čo najskôr späť. Zranenia k futbalu patria, teraz to vyšlo na Vlahoviča," uviedol Motta na piatkovej tlačovej konferencii. Talianskemu koučovi už v ofenzíve chýbajú Nicolas Gonzalez či Arkadiusz Milik a na maródke sú aj stredopoliar Douglas Luiz s obrancami Juanom Cabalom a Gleisonom Bremerom.