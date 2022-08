Juventusu sa po maródke vracajú Bonucci a Szczesny

Turín 24. augusta (TASR) - Futbalový Juventus môže pravdepodobne počítať s návratom Leonarda Bonucciho a brankárskej jednotky Wojciecha Szczesného. Podľa trénera turínskeho tímu Massimiliana Allegriho by mohli byť k dispozícii už v sobotnom ligovom zápase proti AS Rím.



Bonucci vynechal druhé ligové stretnutie proti Sampdorii Janov (0:0) pre problémy s bedrovým kĺbom a podľa talianskych médií sa ešte o návrate poradí s lekármi. Szczesny v tejto sezóne nechytal pre zranenie v prípravnom zápase proti Atleticu Madrid, no jeho štart je pravdepodobnejší. V najbližších dňoch by sa na ihrisko mohol vrátiť aj francúzsky stredopoliar Paul Pogba.



"Stará dáma" má v prebiehajúcej sezóne na konte štyri body, okrem remízy v Janove si tím pripísal tri body za triumf 3:0 proti Sassuolu. AS Rím zatiaľ nezaváhal – Salernitanu v zostave so Slovákom Norbertom Gyömbérom i nováčika z Cremony zdolal zhodne 1:0.