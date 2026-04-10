Južná Amerika podporuje šéfa FIFA Infantina pri opätovnej kandidatúre
Luque 10. apríla (TASR) - Gianni Infantino získal podporu Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL) pre prípad, že bude podľa očakávaní opäť kandidovať na post prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v budúcom roku.
Infantino nahradil Josepha Blattera v roku 2016, no formálne iba dokončil jeho funkčné obdobie, než bol bez protikandidáta znovuzvolený v rokoch 2019 a 2023. Podľa stanov FIFA sa môže uchádzať ešte o jedno posledné funkčné obdobie v roku 2027. Rada CONMEBOL vo štvrtok na svojom zasadnutí jednomyseľne podporila 56-ročného Infantina, ktorý zatiaľ oficiálne nepotvrdil, že bude znovu kandidovať.
„Ďakujeme za vaše neustále úsilie o rozvoj juhoamerického futbalu a za líderskú úlohu, ktorú ste preukázali na globálnej scéne. Veľmi si vážime vaše úzke väzby s naším regiónom a vašu víziu ďalšieho rastu tohto športu na celom svete,“ uviedol podľa agentúry DPA prezident CONMEBOL Alejandro Dominguez vo vyhlásení.
