Južná Kórea nebude diplomaticky bojkotovať olympiádu v Pekingu

Canberra/Soul 13. decembra (TASR) – Južná Kórea sa nepridá k Spojeným štátom v diplomatickom bojkote zimných olympijských hier v Pekingu. Oznámil to v pondelok juhokórejský prezident Mun Če-in, podľa ktorého je potrebné spolupracovať s Čínou. Informovali o tom agentúry Johnap a AFP.



Mun na návšteve Austrálie povedal, že jeho vláda "neuvažuje" o bojkote olympiády na protest proti porušovaniu ľudských práv v Číne, aký už oznámilo viacero západných krajín. Doplnil, že Soul o účasť na takomto bojkote žiadna iná krajina, a teda ani USA, nepožiadala.



Rozhodnutie Washingtonu nevyslať na pekinskú olympiádu v budúcom roku oficiálnu delegáciu ponechalo Južnú Kóreu v chúlostivej situácii. Snaží sa totiž nenarušiť vzťahy so svojím hlavným spojencom Washingtonom, no ani dôležité ekonomické väzby s Pekingom.



Bojkot schladil aj nádeje Soulu na využitie olympiády ako miesta pre pokročenie v medzikórejskom zmierení, ako to bolo počas olympijských hier v Južnej Kórei v roku 2018, či pre možné vyhlásenie oficiálneho konca kórejskej vojny z rokov 1950-53. Tá sa skončila prímerím, nie mierovou zmluvou.



"Spojené štáty, Čína a Severná Kórea vyjadrili v zásade svoj súhlas," povedal Mun v zmienke o deklarácii o ukončení vojny. "Nemohli sme však začať rozhovory, pretože Severná Kórea žiada ako podmienku ukončenie nepriateľskej politiky USA voči nej."



Juhokórejský prezident zdôraznil, že jeho krajina chce presadzovať slobodný a otvorený tichomorský región, no musí zohľadňovať aj úlohu Číny pri úsilí o mier na Kórejskom polostrove.



"Potrebujeme konštruktívne aktivity Číny pre denuklearizáciu Severnej Kórey," dodal Mun.



Mun Če-in je na trojdňovej štátnej návšteve Austrálie, počas ktorej obe krajiny podpísali sériu dohôd o technologickej a vojenskej spolupráci. Patrí k nim predaj 30 húfnic Austrálii v rámci kontraktu za 720 miliónov dolárov.