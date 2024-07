Južnú Kóreu na otváracom ceremoniáli predstavili pod názvom KĽDR

Soul 27. júla (TASR) - Predstavitelia Kórejskej republiky vyjadrili ľútosť nad tým, že ich výpravu na piatkovom otváracom ceremoniáli OH v Paríži chybne označili pod názvom Kórejská ľudovodemokratická republika. Od organizátorov vyžadujú ubezpečenie, že sa to už na prebiehajúcej olympiáde nebude opakovať. MOV sa za omyl ospravedlnil.



Keď sa juhokórejskí športovci plavili po Seine, hlásatelia ich vo francúzštine aj angličtine predstavili divákom ako výpravu "Kórejskej ľudovodemokratickej republiky", čo je oficiálny názov pre Severnú Kóreu. Rovnako potom predstavili aj severokórejskú výpravu. Námestník juhokórejského ministra športu a kultúry Jang Mi-ran následne požiadal o stretnutie s prezidentom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasom Bachom.



MOV sa za incident v sobotu ospravedlnil. "Úprimne sa ospravedlňujeme za chybu, ktorá vznikla pri predstavovaní kórejských športovcov počas vysielania otváracieho ceremoniálu," napísal výbor na sociálnej sieti X.



Z Kórejskej republiky pricestovalo do Paríža 143 športovcov a KĽDR zastupuje 16 reprezentantov, pripomenula agentúra Reuters.