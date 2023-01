K. Benavides celkovým víťazom Dakaru, Svitko na konečnom 12. mieste

výsledky 14. etapy Rely Dakar:



motocykle: 1. Kevin Benavides (Arg.) 1:15:17 h, 2. Toby Price (Aus./obaja KTM) +55 s, 3. Pablo Quintanilla (Čile/Honda) +3:15 min, 4. Daniel Sanders (Aus./Gasgas) +3:35, 5. Skyler Howes (USA/Husqvarna) +3:45, 6. Sebastian Bühler (Nem./Hero) +4:14, ..., 10. Štefan SVITKO (SR/KTM) +6:33



konečné poradie: 1. K. Benavides 44:27:20 h, 2. Price +43 s, 3. Howes +5:04 min, 4. Quintanilla +19:02, 5. Adrien van Beveren (Fr./Honda) +20:30, 6. Luciano Benavides (Arg./Husqvarna) +22:42, ..., 12. SVITKO +1:50:42 h



štvorkolky: 1. Laisvydas Kancius (Lit.) 1:36:16 h, 2. Pablo Copetti (USA) +6:05, 3. Marcelo Medeiros (Braz.) +8:11, 4. Juraj VARGA (SR/všetci Yamaha) +8:57



konečné poradie: 1. Alexandre Giroud (Fr.) 56:44:30 h, 2. Francisco Moreno Flores (Arg.) +43:11 min, 3. Copetti +1:52:55 h, 4. VARGA (SR) +2:51:22



automobily: 1. Guerlain Chicherit (Fr./Prodrive) 1:09:24 h, 2. Mattias Ekström (Švéd./Audi) +1:36 min, 3. Sebastian Halpern (Arg./Mini) +1:53



konečné poriadie: 1. Nasser Al-Attiyah (Katar/Toyota) 45:03:15 h, 2. Sebastien Loeb (Fr./Prodrive) +1:20:49, 3. Lucas Moraes (Braz./Toyota) +1:38:31

Dammam 15. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil na 45. ročníku Rely Dakar konečné dvanáste miesto. Zopakoval tak svoje vlaňajšie umiestnenie, v nedeľňajšej záverečnej 14. etape skončil na 10. priečke. Jeho krajan Juraj Varga sa v kategórii štvorkoliek umiestnil na konečnej 4. priečke, štvrtá pozícia mu patrila aj v záverečnej etape.Celkovým víťazom Dakaru medzi motocyklami sa stal druhýkrát v kariére Kevin Benavides. Argentínčan na KTM vyhral poslednú etapu z Al-Hofufu do Dammamu a slávil druhé etapové víťazstvo na tohtoročnom púštnom dobrodružstve. V celkovom poradí predstihol o 43 sekúnd doterajšieho lídra Austrálčana Tobyho Pricea. Ten si neudržal 12-sekundový náskok pred Benavidesom po 13. etape.Nedeľňajšia etapa s cieľom pri pobreží Perzského zálivu merala 417 km, pričom samotný špeciál mal dĺžku 136 kilometrov. Svitko prišiel do cieľa na 10. priečke so stratou 6:33 min. na víťazného Benavidesa. Celkovo si udržal 12. miesto. Jeho najlepším umiestením na Dakare zostáva druhá priečka z roku 2016.Kategóriu štvorkoliek ovládol Francúz Alexandre Giroud na Yamahe. Záverečnú etapu vyhral Laisvydas Kancius z Litvy, štvrtý Varga za ním zaostal o 8:57 min. V celkovom hodnotení si slovenský pretekár udržal štvrtú priečku.Medzi automobilmi potvrdil piaty celkový triumf na podujatí Katarčan Nasser Al-Attiyah. V záverečnej etape prišiel do cieľa s mankom 5:41 min na víťazného Francúza Guerlaina Chicecherita a v celkovom poradí vyhral pred druhým Sebastienom Loebom o priepastných 1:20:49 h. Katarčan predtým zvíťazil na Dakare aj v rokoch 2011, 2015, 2019 a 2022.