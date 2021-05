K nemeckému tímu sa pripojí Kahun, Draisaitl nepríde

Riga 25. mája (TASR) - Hokejistov Nemecka posilní na MS v Rige útočník Dominik Kahun z Edmontonu Oilers. Jeho krajan a klubový spoluhráč Leon Draisaitl napokon po dohode s vedením reprezentácie nepricestuje. Informovala o tom oficiálna stránka šampionátu.



Pre 25-ročného Kahuna pôjde o piatu účasť na MS za sebou. "Veľmi chce prísť a pomôcť tímu. Svojou rýchlosťou, hokejovými zručnosťami a skúsenosťami z NHL môže priniesť niečo špeciálne do našej hry. Nepochybujem o tom, že bude posila," povedal tréner nemeckého tímu Toni Söderholm.



Edmonton v noci na utorok vypadol z play off NHL, keď v piatich zápasoch nestačil na Winnipeg Jets. Kahunov nemecký spoluhráč v tíme "olejárov" Draisaitl však do Lotyšska nepricestuje. "Dominik môže hneď nastúpiť do lietadla, ale u Leona boli iné okolnosti a jeho odlet nebol možný okamžite. Spoločne sme sa preto rozhodli, že do Lotyšska nepríde. Potešil ho náš záujem a tímu drží palce," poznamenal Söderholm.