K tímu Slovenska na MS26 sa pripoja Chromiak, Mešár aj Kmec z AHL
Slovenský tím absolvuje od utorka krátku prípravu v Bratislave a vo štvrtok zamieri do dejiska svetového šampionátu.
Bratislava 12. mája (TASR) - K slovenskej hokejovej reprezentácii sa pred MS vo Švajčiarsku pripojí trojica hráčov z AHL Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef Viliam Kmec. Pre všetkých troch sa počas uplynulého víkendu skončila sezóna v klube. Na sociálnej sieti X o tom informoval generálny manažér slovenského tímu Miroslav Šatan.
„Trio mladých hráčov AHL Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef Viliam Kmec sa pripojí k tímu Slovenska na majstrovstvá sveta 2026,“ uviedol Šatan.
Slovenský tím absolvuje od utorka krátku prípravu v Bratislave a vo štvrtok zamieri do dejiska svetového šampionátu. Zverenci Vladimíra Országha majú za sebou víťaznú generálku, keď v sobotu zdolali Dánsko 4:2. Po tomto zápase opustili káder obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič a aj útočník Peter Cehlárik, ktorého vyradilo zranenie. Kormidelník slovenského tímu avizoval, že menoslov hráčov, ktorí pocestujú na MS do Fribourgu, bude známy až v priebehu týždna. Ovplyvniť ho mohli práve možné príchody hráčov z AHL.
Pre 23-ročného Chromiaka by išlo o tretiu účasť na MS, Slovensko na nich reprezentoval aj v rokoch 2023 a 2025. O rok mladší Mešár i Kmec by vo Fribourgu absolvovali premiéru na svetovom šampionáte.
V kádri, ktorý sa stretne v utorok 12. mája v Bratislave, figurujú traja brankári, deväť obrancov a šestnásť útočníkov.
Káder SR v záverečnom kempe pred MS 2026:
brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica/Kometa Brno), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Adam Gajan (Univ. of Minnesota-Duluth/NCAA)
obrancovia: František Gajdoš (Litvínov), Jozef Viliam Kmec (Henderson Silver Knights), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Maxim Štrbák (Rochester Americans/AHL), Mislav Rosandič (HC Košice), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec)
útočníci: Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Martin Chromiak (Ontario Reign), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Filip Mešár (Laval Rocket), Jakub Minárik (HC Energie Karlovy Vary), Aurel Nauš (HK Poprad), Oliver Okuliar (Skelleftea), Šimon Petráš (HC Košice), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Kristián Pospíšil (Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL), Sebastián Čederle, Jakub Lacka (obaja HK Nitra)
