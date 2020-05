K zisku titulu nebudeme potrebovať ten najlepší výkon, vyhlásil Klopp

Liverpool 16. mája (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp je presvedčený, že jeho zverenci nemusia podať ten najlepší výkon, aby v prípade reštartu Premier League získali majstrovskú trofej. Pre "The Reds" by to bol prvý ligový titul po 30 rokoch.



"Futbal je hra, v ktorej sa všetky tímy nachádzajú v rovnakej situácii. Nebudeme potrebovať ten úplne najlepší výkon v histórii. Musíme podať najlepší výkon, aký bude v danej chvíli možný," uviedol nemecký kouč pre BBC.



Liverpool mal v čase prerušenia súťaže z dôvodu pandémie koronavírusu na čele tabuľky priepastný 25-bodový náskok pred druhým Manchestrom City. Do konca sezóny treba odohrať ešte deväť kôl, pričom "Citizens" majú v porovnaní s lídrom zápas k dobru. Britská vláda už dala zelenú reštartu ligy, najvyššia anglická súťaž by sa mohla obnoviť 12. alebo 19. júna bez prítomnosti divákov. Vedenie Premier League bude otázku termínu riešiť v pondelok so zástupcami klubov.



"Kedykoľvek bude liga pokračovať, budeme mať rovnaký čas pripraviť sa na reštart ako ostatné tímy. Našou prácou je pripraviť sa čo najlepšie. Budeme takí dobrí, ako to len bude možné," dodal Klopp.